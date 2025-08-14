ЗАРЕЖДАНЕ...
|Брокери: Все повече купувачи от Пловдив проявяват интерес към покупка на жилища в Одрин
Цените започват от около 120 000 евро. Според сайта domaza.bg турският пазар предлага по-достъпни и реални цени в сравнение със съседни страни, както и голямо разнообразие от оферти.
Строителството на нови жилища в курортите е активно, а чужденците могат да купуват както готови апартаменти, така и имоти "на зелено“ или парцели за застрояване. Инвестицията в турско ваканционно жилище често се изплаща бързо.
Експертите съветват купувачите да работят с опитен агент за международни сделки, да получат турски данъчен номер и да открият банкова сметка в Турция. Препоръчва се наемането на двуезичен адвокат, който да прегледа договорите и да предотврати правни проблеми.
Преди подписване на сделката трябва да се направи пълна проверка на имота – включително нотариалния акт и задълженията за комунални услуги.
