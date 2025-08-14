Брокери: Все повече купувачи от Пловдив проявяват интерес към покупка на жилища в Одрин

© Брокери съобщават, че все повече българи – особено от Пловдив, Хасково, Бургас и Ямбол – проявяват интерес към покупка на жилища в Одрин. Причините са предимно инвестиционни: много купувачи отдават имотите под наем, а други ги използват за лични нужди, например за нощувка при чести шопинг посещения, вместо да пътуват цял ден.



Цените започват от около 120 000 евро. Според сайта domaza.bg турският пазар предлага по-достъпни и реални цени в сравнение със съседни страни, както и голямо разнообразие от оферти.



Строителството на нови жилища в курортите е активно, а чужденците могат да купуват както готови апартаменти, така и имоти "на зелено“ или парцели за застрояване. Инвестицията в турско ваканционно жилище често се изплаща бързо.



Експертите съветват купувачите да работят с опитен агент за международни сделки, да получат турски данъчен номер и да открият банкова сметка в Турция. Препоръчва се наемането на двуезичен адвокат, който да прегледа договорите и да предотврати правни проблеми.



Преди подписване на сделката трябва да се направи пълна проверка на имота – включително нотариалния акт и задълженията за комунални услуги.







