© виж галерията Кметът на Пловдив Костадин Димитров се включи в организация по почистването на изгорелия апартамент на пловдивчанка в район "Тракия", който беше обхвана от огън преди няколко дни, за което Plovdiv24.bg съобщи.



Цяла бригада доброволци се е включила да помогне на жената, чието жилище пострада. Ето и последната информация от градоначалника:



"Вчера писах за духа на Съединението. Днес го изживях наяве. Събрахме се да почистим изгорелия апартамент на Даниел Карапандов в "Тракия" и имаше толкова много енергия!



Благодаря, от сърце благодаря на всичките, толкова много хора, които се включиха с труд, с дарени финансови средства, с човещина. На Иван Цветанов и неговата бригада, които ще дарят майсторлъка си.



Вече имаме осигурени и осветителни тела и дарителите не искат да ги споменавам. Толкова много смисъл откривам в такива инициативи. Има светлина!"