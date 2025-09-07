ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Бригада доброволци помогна на жената, чието жилище беше изпепелено от пожар в Пловдив
Цяла бригада доброволци се е включила да помогне на жената, чието жилище пострада. Ето и последната информация от градоначалника:
"Вчера писах за духа на Съединението. Днес го изживях наяве. Събрахме се да почистим изгорелия апартамент на Даниел Карапандов в "Тракия" и имаше толкова много енергия!
Благодаря, от сърце благодаря на всичките, толкова много хора, които се включиха с труд, с дарени финансови средства, с човещина. На Иван Цветанов и неговата бригада, които ще дарят майсторлъка си.
Вече имаме осигурени и осветителни тела и дарителите не искат да ги споменавам. Толкова много смисъл откривам в такива инициативи. Има светлина!"
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 45 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Вместо да го съборят, харчат 9,5 млн. лева обществени средства за...
11:06 / 07.09.2025
Инвестираха 2 млн. лева в три района на Пловдив, жителите вече мо...
10:13 / 07.09.2025
Нито един кандидат за ремонт на важни сгради в Пловдив
08:34 / 07.09.2025
4 фирми и 3 консорциума в сериозна битка за 11 милиона лева на Пл...
08:16 / 07.09.2025
Сериозни проблеми с Бетонния мост след изпълнение на ЖП надлеза, ...
08:09 / 07.09.2025
В Пловдив се проведе тържествена заря-проверка по повод 140 г. от...
21:24 / 06.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НАП започва да праща писма
17:12 / 05.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Експерт: Крадците разпознават домовете без аларма по надписа "Зло куче"
09:25 / 05.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS