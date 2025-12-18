Браво на пловдивската пожарна!

© Facebook Иновативната платформа "Информираност за безопасност“ на РДПБЗН – Пловдив бе отличена в национален конкурс.



Институтът по публична администрация ежегодно организира Конкурс за добри практики и иновации в дейността на администрацията, чиято цел е да насърчи институциите, прилагащи успешни и иновативни решения, да споделят своя опит. По този начин добрите практики се превръщат в общодостъпни инструменти за постигане на по-високо качество в административната дейност.



Тази година сред отличените бе и Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив с иновативната комуникационна платформа "Информираност за безопасност“. Платформата се утвърди като основен източник на актуална информация за ежедневни събития, превантивна дейност и инициативи на пловдивската пожарна.



С над 6000 последователи страницата изпълнява важна обществена роля – информира, мотивира младите хора при избора на професия, дава примери за отдаденост и професионализъм, показва човешкия облик на тази нелека професия, мотивира с разкази за лични примери и споделя емоциите от достойното изпращане в пенсия на служителите, отдали живота си на това призвание.



Признанието нарежда името на РДПБЗН- Пловдив сред най-добрите административни структури в страната.