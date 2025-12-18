ИЗПРАТИ НОВИНА
Браво на пловдивската пожарна!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:39Коментари (1)1209
Иновативната платформа "Информираност за безопасност“ на РДПБЗН – Пловдив бе отличена в национален конкурс.

Институтът по публична администрация ежегодно организира Конкурс за добри практики и иновации в дейността на администрацията, чиято цел е да насърчи институциите, прилагащи успешни и иновативни решения, да споделят своя опит. По този начин добрите практики се превръщат в общодостъпни инструменти за постигане на по-високо качество в административната дейност.

Тази година сред отличените бе и Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив с иновативната комуникационна платформа "Информираност за безопасност“. Платформата се утвърди като основен източник на актуална информация за ежедневни събития, превантивна дейност и инициативи на пловдивската пожарна.

С над 6000 последователи страницата изпълнява важна обществена роля – информира, мотивира младите хора при избора на професия, дава примери за отдаденост и професионализъм, показва човешкия облик на тази нелека професия, мотивира с разкази за лични примери и споделя емоциите от достойното изпращане в пенсия на служителите, отдали живота си на това призвание.

Признанието нарежда името на РДПБЗН- Пловдив сред най-добрите административни структури в страната.







Агоп Дудикян
Когато знам какво ми е само аз си знам какво ми е! Жалери
преди 44 мин.
0
 
 
Момичето от снимката е ОГЪН!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

