Водачът на листата на ГЕРБ-СДС за 16 МИР и лидер на партията Бойко Борисов обеща Околовръстно шосе на Пловдив на предизборна среща с предприемачи от града, предава репортер на Plovdiv24.bg.
"Дразни ме тоя град, че няма Околовръстно. Но кое трябваше да направя първо: Пловдив - Асеновград или Околовръстното?" - обърна се към бизнесмените Борисов, а като отговор получи "Околовръстното".
Борисов пое ангажимент като партия, като депутат от Пловдив Околовръстното шосе на Пловдив да бъде заложено в националния бюджет, което ще се случи веднага след изборите на 19 април.
Борисов припомни, че всичко, което е обещал, е изпълнил - стадиони, булеварди, болници, училища, детски градини, плувни басейни, входовете на града, пътят Пловдив - Асеновград.
"Пловдив е в мислите ми. Аз съм ви обещал Околовръстното, но БСП взеха строителството (МРРБ). Спор няма – така както е Пловдив – Асеновград, така трябва да се развие Околовръстното. Обещавам и ще го направя. Вие сте бизнесмени, знаете, парите са ограничени. Като дойдат нови – сменят всичко. Кой ще милее да го направи като са за малко? Аз каквото съм обещал на Пловдив, ще го направя. Хасково чака за обход. София също чака за последната част. Варна чака втори мост, ако не се направи, и тя колабира. Това мога да обещая, само ги ръчкам" - заяви Борисов.
Лидерът на ГЕРБ попита какво е направил Румен Радев за 9 години в президентството или арх. Иван Шишков като министър на регионалното развитие.
"Най-големия ми грях е, че научих българите да карат без пари. Отидат в Турция – плащат, отидат в Гърция – плащат. А тук - не" - призна Борисов. За пореден път обяви, че връща ГЕРБ в дясно - да се харчат толкова пари, колкото се изкарват. Тогава за Пловдив ще може да се планират 2 моста и Околовръстното.
Кметът Костадин Димитров е поискал подкрепа за Операта, но Борисов заяви, че първо ще се направи Околовръстното и после - Опера. Припомни, че преди време е направена новата Пречиствателна станция на Пловдив за 250 милиона. "Ако ме питате - Пречиствателна или Околовръстно - пак ще кажа: Пречиствателна, защото всичко това са отрови" - коментира той.
И сподели спомен от близкото минало: "Аз направих Околовръстното на София. Имаше къщи на ВИС, качих се на един багер и разруших бензиностанцията. Дойде един прокурор – ще те арестувам. Викам: пробвай. Той се повъртя, повъртя и си отиде. Но тогава беше Кольо Филчев. Вика: Трябва ли ти още един тракторист (багерист)?".
Според Борисов, администрацията работи ефективно, когато ситуацията е спокойна.
"Защо сменят само МВР и АПИ? Защо не сменят администрацията? За 1 месец смениха 2 регионални министри и 3 шефа на АПИ. Администрацията работи силно, когато е спокойна ситуацията. Първата година се ослушват, втората и третата – работят на макс, четвъртата пак се ослушват. Сега се ослушват на 6 месеца. Сега следят кой ще изчегъртат, кой ще дойде. Всеки нов си води шофьор, секретарка, балдъзата. Затова като се каже стабилна партия, се има това предвид. 130 милиона са само тези избори. Ами ако не направим правителство? Още толкова. 1 млрд евро в Пловдив ще свършат ли работа?" - каза той и призова на 19-ти април да се гласува с бюлетина 15.
Борисов обеща модерно и широко Околовръстно на среща с пловдивски бизнесмени
donHuan
на 30.03.2026 г.
Новият асфалт вече не става и нв желаем гербави пътища
Стамат89
на 30.03.2026 г.
Тиквич, едни и същи приказки преди веки избори... За 6ти път обещаваш финансиране, управлявате и все нищо не става. Вече и гаргите не можеш да плашиш
Пловдивчанин_1
на 30.03.2026 г.
Да, ама пък Владимир Николов обеща да ни направи море и то веднага, след като стане кемт ! :) хахахахахаа
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.