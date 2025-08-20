ИЗПРАТИ НОВИНА
Борисов изхвърлил тротинетките на внуците си: Щях да съм виновен, ако се беше случил инцидент
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:44
© Plovdiv24.bg
виж галерията
В пловдивския район "Тракия“ продължава изграждането на православния храм "Св. цар Борис“, чийто строеж започва преди повече от двадесет години, но дълго време е бил замразен. През 2024 г. държавата отпусна 2 милиона лева за възобновяване на строителните дейности, а на 24 октомври същата година пловдивският митрополит Николай отслужи молебен за успешното начало на строежа. След завършването си храмът ще бъде вторият православен храм в квартала.

Днес обекта бе посетен от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и митрополит Николай, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

По време на посещението си Борисов коментира и въвеждането на еврото в България:

"Все повече българи се убеждават, че еврото не е страшно. Не усещам поскъпване на живота. Ползите от еврото ще се усетят явно през следващата година“, заяви той.

Бившият премиер засегна и темата за водната криза в страната, като я свърза с климатичните промени:

"Промяната на климата е факт. Досега щях да съм сложил край на водната криза в Северна България. Оставихме милиарди във ВиК дружествата, но Асен Василев ги взе и ги раздаде за пенсии“, коментира Борисов.

В изказването си лидерът на ГЕРБ се спря и на международната сцена:

"Президентът Тръмп проведе една ювелирна операция. Направи много сложна среща с Путин. Имаше напрежение между САЩ и Европа, но то бе туширано след редицата срещи в Белия дом“, посочи той.

Борисов обърна внимание и на безопасността при използването на електрически тротинетки:

"Не виждам по каква работа малки деца се качват на тротинетки. Снощи се прибирам от работа, паркирам колата и виждма моите внуци така да ги карат, че...  Взех им тротинетките и ги изхвърлих. Ако не го бях направил и след това, недай си Боже, имаше инцидент, вината щеше да е моя“, каза още Борисов.








