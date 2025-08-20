ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Борисов изхвърлил тротинетките на внуците си: Щях да съм виновен, ако се беше случил инцидент
Днес обекта бе посетен от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и митрополит Николай, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
По време на посещението си Борисов коментира и въвеждането на еврото в България:
"Все повече българи се убеждават, че еврото не е страшно. Не усещам поскъпване на живота. Ползите от еврото ще се усетят явно през следващата година“, заяви той.
Бившият премиер засегна и темата за водната криза в страната, като я свърза с климатичните промени:
"Промяната на климата е факт. Досега щях да съм сложил край на водната криза в Северна България. Оставихме милиарди във ВиК дружествата, но Асен Василев ги взе и ги раздаде за пенсии“, коментира Борисов.
В изказването си лидерът на ГЕРБ се спря и на международната сцена:
"Президентът Тръмп проведе една ювелирна операция. Направи много сложна среща с Путин. Имаше напрежение между САЩ и Европа, но то бе туширано след редицата срещи в Белия дом“, посочи той.
Борисов обърна внимание и на безопасността при използването на електрически тротинетки:
"Не виждам по каква работа малки деца се качват на тротинетки. Снощи се прибирам от работа, паркирам колата и виждма моите внуци така да ги карат, че... Взех им тротинетките и ги изхвърлих. Ако не го бях направил и след това, недай си Боже, имаше инцидент, вината щеше да е моя“, каза още Борисов.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Убиецът от Първомай е нанесъл смъртоносния удар с нож още от врат...
10:20 / 20.08.2025
Едва 14 градуса в Пловдив тази сутрин
08:41 / 20.08.2025
Заради нов топлопровод ограничават движението в "Северен"
06:10 / 20.08.2025
Затварят част от улица в Пловдив
06:00 / 20.08.2025
Прокуратурата в Пловдив разкрива подробности за жестокото убийств...
19:13 / 19.08.2025
Убиецът от Пловдив взел пистолета от дрехите на сина си и с два к...
17:14 / 19.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS