Бойко Борисов може да поведе пловдивската листа с кандидат-депутати от ГЕРБ, ако го поканят. Това съобщи лидерът на партията при изненадващо посещение в Пловдив днес, предава Plovdiv24.bg.
"Тепърва текат събранията в ГЕРБ, след това ще има Изпълнителна комисия. Пловдив е град, в който много неща са направени, но продължаваме да надграждаме.
Ако ме искат, мога да дойда. Подреждате една добра листа и ако ме поканят, може да водя листата. Изпълнителната комисия ще разглежда предложенията" - каза още Борисов.
В града под тепетата лидерът на ГЕРБ инспектира ремонтните дейности в кино "Космос".
Даскала1
преди 53 мин.
Аха, в Софето няма да го огрее, сега търси по-малък град, за да се набута на Парламента.
bpfc 1912
преди 1 ч. и 52 мин.
бойко, взимай си каратиста и да ви няма от града. Пловдив стана кочина заради вас. А този каратист не става за кмет и на някое село в Африка. Кръгли идиоти
