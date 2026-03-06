Сподели close
Бойко Борисов може да поведе пловдивската листа с кандидат-депутати от ГЕРБ, ако го поканят. Това съобщи лидерът на партията при изненадващо посещение в Пловдив днес, предава Plovdiv24.bg.

"Тепърва текат събранията в ГЕРБ, след това ще има Изпълнителна комисия. Пловдив е град, в който много неща са направени, но продължаваме да надграждаме.

Ако ме искат, мога да дойда. Подреждате една добра листа и ако ме поканят, може да водя листата. Изпълнителната комисия ще разглежда предложенията" - каза още Борисов.

В града под тепетата лидерът на ГЕРБ инспектира ремонтните дейности в кино "Космос".

Очаквайте още новини от посещението на Борисов в Пловдив!