ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Борислав Сарафов представи новия шеф на Апелативна прокуратура Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:20Коментари (0)292
©
виж галерията
Днес, 11 август 2025 г., и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов представи в Пловдив новия административен ръководител на Апелативна прокуратура-Пловдив Тихомир Стоев. Това стана на официална церемония, на която присъстваха Гергана Мутафова, член на Прокурорската колегия на ВСС, главният секретар на МВР - гл. комисар Мирослав Рашков, прокурорите от АП-Пловдив, административните ръководители на окръжните прокуратури в апелативния район, който включва областите Пловдив, Стара Загора, Хасково, Пазарджик, Кърджали и Смолян, както и съдебни служители.

Главният прокурор заяви своята подкрепа и доверие към новия административен ръководител на АП-Пловдив Тихомир Стоев, като му пожела успешна и ползотворна работа. Борислав Сарафов благодари на досегашния апелативен прокурор Тодор Деянов за постигнатите отлични резултати през неговия петгодишен мандат.

"Прокуратурата и МВР в страната работят добре и в синхрон за осигуряване на спокойствието на хората и за да отговорят на очакванията на обществото за справедливост“, подчерта Борислав Сарафов.

Гергана Мутафова и гл. комисар Мирослав Рашков пожелаха успех на новия административен ръководител. 

Тихомир Стоев благодари за доверието и каза, че в работата си ще се ръководи единствено от принципите на професионализма и стриктното изпълнение на задълженията по закон.       

На 16 юли 2025 г. Тихомир Стоев бе определен за и.ф. апелативен прокурор на гр. Пловдив с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет след изтичане на 5-годишния мандат на досегашния административен ръководител Тодор Деянов.  

Тихомир Стоев има 30 години юридически стаж. Работил е като прокурор във Върховната касационна прокуратура и в Апелативната специализирана прокуратура, като следовател в Окръжна прокуратура- Велико Търново, както и като главен експерт в дирекция "Противодействие на корупцията“ в Държавна агенция "Национална сигурност“ (ДАНС).







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Проститутките в Пловдив също обявиха две тарифи
12:41 / 11.08.2025
МВР Пловдив: Пътничка е загиналата край Бачково, други трима са т...
12:29 / 11.08.2025
Момченце от Пловдив пострада в Слънчев бряг
13:04 / 11.08.2025
Гарата в Пловдив вече има безплатен интернет
11:53 / 11.08.2025
Среднощен екшън с участието и на патрулки завърши с катастрофа
11:47 / 11.08.2025
Един от входовете на Пловдив е блокиран, мислете обходи
10:00 / 11.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Български водолаз изчезна в Охридското езеро
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Концесия на стадион "Локомотив"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: