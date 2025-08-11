ЗАРЕЖДАНЕ...
|Борислав Сарафов представи новия шеф на Апелативна прокуратура Пловдив
Главният прокурор заяви своята подкрепа и доверие към новия административен ръководител на АП-Пловдив Тихомир Стоев, като му пожела успешна и ползотворна работа. Борислав Сарафов благодари на досегашния апелативен прокурор Тодор Деянов за постигнатите отлични резултати през неговия петгодишен мандат.
"Прокуратурата и МВР в страната работят добре и в синхрон за осигуряване на спокойствието на хората и за да отговорят на очакванията на обществото за справедливост“, подчерта Борислав Сарафов.
Гергана Мутафова и гл. комисар Мирослав Рашков пожелаха успех на новия административен ръководител.
Тихомир Стоев благодари за доверието и каза, че в работата си ще се ръководи единствено от принципите на професионализма и стриктното изпълнение на задълженията по закон.
На 16 юли 2025 г. Тихомир Стоев бе определен за и.ф. апелативен прокурор на гр. Пловдив с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет след изтичане на 5-годишния мандат на досегашния административен ръководител Тодор Деянов.
Тихомир Стоев има 30 години юридически стаж. Работил е като прокурор във Върховната касационна прокуратура и в Апелативната специализирана прокуратура, като следовател в Окръжна прокуратура- Велико Търново, както и като главен експерт в дирекция "Противодействие на корупцията“ в Държавна агенция "Национална сигурност“ (ДАНС).
