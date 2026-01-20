ИЗПРАТИ НОВИНА
Болница в дигитална ера, харчеща като през 90-те: Как УМБАЛ "Пловдив" източва ресурса си?
Автор: Георги Кирилов 19:17Коментари (0)1344
©
Докато здравеопазването официално навлиза в ерата на дигитализацията, една от най-големите държавни болници в Южна България върви в обратната посока – с повече хартия, повече разходи и по-малко пациенти. Данните за финансовото състояние на УМБАЛ "Пловдив“ за периода първо–трето тримесечие на 2025 г.- повдигат сериозни въпроси за начина, по който се управлява лечебното заведение под ръководството на д-р Динчо Генев.

По-малко пациенти, по-малко приходи – но повече харчове

За по-малко от година пациентопотокът в болницата намалява с около 15% – приблизително 1000 пациенти по-малко. Това неминуемо води до спад в изпълнението на клинични пътеки и до директна загуба на приходи. Само между второто и третото тримесечие на 2025 г. намалението възлиза на около 580 хил. лв.

Логично би било при подобна тенденция разходите да бъдат оптимизирани. В УМБАЛ "Пловдив“ обаче се случва точно обратното.

Разходи без логика и без обяснение

Транспортните разходи на болницата нарастват с 45% спрямо първото тримесечие. И то при намаляващ брой пациенти. Това противоречи не само на здравия разум, но и на всякакви принципи на финансово управление.

Още по-фрапиращ е скокът при канцеларските материали – 78% увеличение през третото тримесечие спрямо второто. Всичко това се случва в момент, когато:

- се говори за електронни досиета и електронна отчетност;

- болниците би трябвало да намаляват хартиения документооборот;

- административните процеси уж се "дигитализират“.

Вместо това разходите за хартия, консумативи и канцеларски материали се увеличават в пъти. В дигитална ера болницата очевидно работи по аналогов модел, а това е висока цена за данъкоплатците.

Санкциите – редовен разход, не изключение

Около 100 хил. лв. санкции за всяко тримесечие от страна на РЗОК и други институции се превръщат в постоянна линия в бюджета. Това не е резултат от единична грешка, а от системно неспазване на правила и процедури.

Когато санкциите се трупат регулярно, проблемът не е в контролните органи, а в управлението. И въпросът вече не е "защо има санкции“, а защо никой не носи отговорност за тях.

Как се "изпаряват“ над 7,5 млн. лв. за девет месеца

Най-тревожната част от картината е финансовата. В края на първото тримесечие на 2025 г. наличните парични средства на УМБАЛ "Пловдив“ са 9,542 млн. лв. Към 30 септември те спадат до 1,988 млн. лв.

За по-малко от девет месеца са изразходвани над 75% от наличния ресурс – при намаляваща дейност. В същото време задълженията към доставчици и контрагенти достигат 1,824 млн. лв., което практически изравнява дълговете с наличните пари. Това вече не е "лошо управление“, а реален риск за нормалното функциониране на болницата.

Кой носи отговорност?

Всички тези данни са публично достъпни чрез официални институционални източници. Те не са слухове, а числа. И тези числа водят до един неизбежен въпрос:

Как е възможно в условия на дигитализация, намаляваща дейност и постоянни санкции, разходите – особено за канцеларски материали – да растат, а финансовият ресурс да се стопява с милиони?

Докато този въпрос остава без отговор, доверието в управлението на УМБАЛ "Пловдив“ и в контрола върху публичните средства неизбежно се разпада.


30.10.2025 Директорът на УМБАЛ "Пловдив" не отрече, че пренасочват онкоболните към частна болница
29.10.2025 Частен интерес вместо обществен? КОЦ-Пловдив потвърди липсата на пациенти от УМБАЛ "Пловдив" 
29.10.2025 Източвана ли е УМБАЛ "Пловдив" (Окръжна)?
20.10.2025 Медици от УМБАЛ "Пловдив" се срещнаха с министър Силви Кирилов
09.10.2025 Персоналът на УМБАЛ "Пловдив" протестира срещу новия директор
07.10.2025 УМБАЛ "Пловдив" с нов директор
Областният управител се срещна с новоназначения католически еписк...
17:34 / 20.01.2026
Млад мъж открадна 130 евро на монети от млекомат в Пловдив
16:58 / 20.01.2026
956 евро бруто и до 42 дни отпуск: Нови позиции за медицински сес...
17:47 / 20.01.2026
Започва обследването на Бетонния мост в Пловдив
16:26 / 20.01.2026
7 години строг затвор заради фалшиви монети, изработени в Пловдив...
14:44 / 20.01.2026
От КОД Пловдив искат отговори от кмета Костадин Димитров
12:15 / 20.01.2026

