ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Болница в дигитална ера, харчеща като през 90-те: Как УМБАЛ "Пловдив" източва ресурса си?
По-малко пациенти, по-малко приходи – но повече харчове
За по-малко от година пациентопотокът в болницата намалява с около 15% – приблизително 1000 пациенти по-малко. Това неминуемо води до спад в изпълнението на клинични пътеки и до директна загуба на приходи. Само между второто и третото тримесечие на 2025 г. намалението възлиза на около 580 хил. лв.
Логично би било при подобна тенденция разходите да бъдат оптимизирани. В УМБАЛ "Пловдив“ обаче се случва точно обратното.
Разходи без логика и без обяснение
Транспортните разходи на болницата нарастват с 45% спрямо първото тримесечие. И то при намаляващ брой пациенти. Това противоречи не само на здравия разум, но и на всякакви принципи на финансово управление.
Още по-фрапиращ е скокът при канцеларските материали – 78% увеличение през третото тримесечие спрямо второто. Всичко това се случва в момент, когато:
- се говори за електронни досиета и електронна отчетност;
- болниците би трябвало да намаляват хартиения документооборот;
- административните процеси уж се "дигитализират“.
Вместо това разходите за хартия, консумативи и канцеларски материали се увеличават в пъти. В дигитална ера болницата очевидно работи по аналогов модел, а това е висока цена за данъкоплатците.
Санкциите – редовен разход, не изключение
Около 100 хил. лв. санкции за всяко тримесечие от страна на РЗОК и други институции се превръщат в постоянна линия в бюджета. Това не е резултат от единична грешка, а от системно неспазване на правила и процедури.
Когато санкциите се трупат регулярно, проблемът не е в контролните органи, а в управлението. И въпросът вече не е "защо има санкции“, а защо никой не носи отговорност за тях.
Как се "изпаряват“ над 7,5 млн. лв. за девет месеца
Най-тревожната част от картината е финансовата. В края на първото тримесечие на 2025 г. наличните парични средства на УМБАЛ "Пловдив“ са 9,542 млн. лв. Към 30 септември те спадат до 1,988 млн. лв.
За по-малко от девет месеца са изразходвани над 75% от наличния ресурс – при намаляваща дейност. В същото време задълженията към доставчици и контрагенти достигат 1,824 млн. лв., което практически изравнява дълговете с наличните пари. Това вече не е "лошо управление“, а реален риск за нормалното функциониране на болницата.
Кой носи отговорност?
Всички тези данни са публично достъпни чрез официални институционални източници. Те не са слухове, а числа. И тези числа водят до един неизбежен въпрос:
Как е възможно в условия на дигитализация, намаляваща дейност и постоянни санкции, разходите – особено за канцеларски материали – да растат, а финансовият ресурс да се стопява с милиони?
Докато този въпрос остава без отговор, доверието в управлението на УМБАЛ "Пловдив“ и в контрола върху публичните средства неизбежно се разпада.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 8
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Областният управител се срещна с новоназначения католически еписк...
17:34 / 20.01.2026
Млад мъж открадна 130 евро на монети от млекомат в Пловдив
16:58 / 20.01.2026
956 евро бруто и до 42 дни отпуск: Нови позиции за медицински сес...
17:47 / 20.01.2026
Започва обследването на Бетонния мост в Пловдив
16:26 / 20.01.2026
7 години строг затвор заради фалшиви монети, изработени в Пловдив...
14:44 / 20.01.2026
От КОД Пловдив искат отговори от кмета Костадин Димитров
12:15 / 20.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS