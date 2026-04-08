Съдебен процес срещу пловдивчанин, обвинен в умишлено подпалване на три автобуса в Пловдив, не можа да стартира заради болест. Адвокатът на Тихомир Ганев представи болничен лист, че повереникът му е с диагностициран със заболяване и му е наложен домашен режим на лечение. Разпоредителното заседание не се проведе и делото беше отложено за 20 май, предава Plovdiv24.bg.

Според обвинителния акт, в периода от 10 до 25 февруари 2024 г. включително, в град Пловдив в условията на продължавано престъпление, Тихомир Ганев умишлено е запалил имущество със значителна стойност, а именно: 3 броя автобуси – модел "Ирисбус“, марка "Мерцедес“ , модел "413 ЦДИ“ и автобус марка "Мерцедес“, модел "Спинтер“. Превозните средства са били собственост на различни дружества и паркирани на различни места в гр. Пловдив. Общата стойност на имуществото е 125 195 лева.

Една от ощетените компании е пловдивската фирма "Експрес - П" ЕООД. Деянието е извършено преди въвеждането в България на европейската парична единица и щетата за това дружество е в размер на 65 795 лева за два автобуса, каза за Plovdiv24.bg адвокат Николай Гунев. Юристът е граждански ищец по делото, което изключва да бъде частен обвинител и да иска да му бъде наложено наказание.

Подробности гледайте в прикаченото видео!