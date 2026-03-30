Водачът на листата на ГЕРБ за Пловдив град Бойко Борисов и кандидати за депутати от партията посетиха днес УМБАЛ "Св. Георги", където се изгражда модерна детска болница, предава репортер на Plovdiv24.bg. Борисов направи и доста интересен и пиперлив коментар относно ситуацията в столицата:
"В София няма да има детска болница, защото кметът е съвсем... той е лама. Там се развиваме по друг начин - отварят ни се фонтанелите, чакрите. Не ви го пожелавам това за Пловдив".
"Трябва да се научим да казваме нещата с истинските им имена. Това е нашият прогрес - от гола поляна успяхме да направим тази нова детска клиника в Пловдив и паркинг с 660 места с хеликоптерна площадка", каза Борисов.
По време на посещението си в града под тепетата Бойко Борисов заяви, че "Ако не беше ГЕРБ - нямаше да има План за възстановяване и устойчивост (ПВУ)".
"Пожелавам болницата да е празна, да няма нито един посетител", каза Борисов. Похвали и детската болница в Бургас, която наскоро е посетил.
По-късно лидерът на ГЕРБ посети изграждащата се църква в "Тракия", където се запозна с напредъка по строителството и си поговори с митрополит Николай.
В края на визитата си Борисов обеща модерно и широко Околовръстно на среща с пловдивски бизнесмени.
Лекари от Пловдив: Промяната на температурите и смяната на часовото време оказват негативно влияние върху сърцето
30.03
|пон
Голяма компания за таксиметрови услуги вдигна цените в Пловдив!
18:26 / 30.03.2026
Страхотен момент на сцената на Драматичен театър Пловдив
18:15 / 30.03.2026
Рекордни количества "дрога убиец": 39-годишен остава зад решеткит...
16:54 / 30.03.2026
Цената на козунаците в Пловдив стигна 18 евро
19:13 / 30.03.2026
Над килограм фентанил е иззет при операция на АМ "Тракия" до Плов...
15:51 / 30.03.2026
Сблъсък на кръстовище в Пловдив, на което скоро ще има светофар
15:04 / 30.03.2026
