|Бой в ресторант в Пловдив, между масите хвърчат камъни
Припомняме, че вчера от пресцентъра на МВР Пловдив споделиха, че група тийнейджъри са проявили вандалски действия спрямо ресторант "Южен полъх" в Пловдив.
В неделя вечер младежи са хвърляли камъни по заведението, намиращо се на Бунарджика. Очевидци са подали сигнал на 112 и минути по-късно на място е пристигнал екип на полицията.
Униформените са констатирани единствено щети по заведението, но не са заловили момчетата. В момента органите на реда търсят извършителите. По случая е образувано досъдебно производство.
