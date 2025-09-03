Бой в ресторант в Пловдив, между масите хвърчат камъни

© При вандалската проява в ресторант "Южен полъх" е имало бой между футболни фенове. Замесени в скандалите действия са били над 30 човека. В градината на ресторанта и по масите буквално са хвърчали камъни. Това научи Plovdiv24.bg от свои източници.



Припомняме, че вчера от пресцентъра на МВР Пловдив споделиха, че група тийнейджъри са проявили вандалски действия спрямо ресторант "Южен полъх" в Пловдив.



В неделя вечер младежи са хвърляли камъни по заведението, намиращо се на Бунарджика. Очевидци са подали сигнал на 112 и минути по-късно на място е пристигнал екип на полицията.



Униформените са констатирани единствено щети по заведението, но не са заловили момчетата. В момента органите на реда търсят извършителите. По случая е образувано досъдебно производство.