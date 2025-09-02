ЗАРЕЖДАНЕ...
|Атакуваха ресторант "Южен полъх" в Пловдив
В неделя вечер младежи са хвърляли камъни по заведението, намиращо се на Бунарджика. Очевидци са подали сигнал на 112 и минути по-късно на място е пристигнал екип на полицията.
Униформените са констатирани единствено щети по заведението, но не са заловили момчетата. В момента органите на реда търсят извършителите. По случая е образувано досъдебно производство.
