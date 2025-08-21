Богата програма, пикник и почистваща акция на фестивала "Ние сме децата на реката" в Пловдив

© Фейсбук Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" с Румяна Киризиева, организатор на фестивала "Ние сме децата на реката".



Разкажете малко повече за този фестивал! Кога започва, къде ще бъде, какво представлява?



"Ние сме децата на реката“ се случва за втора поредна година. Това е второто издание на фестивала. Локацията вече е добре позната на пловдивчани – това е бул. "Марица", покрай реката. Фестивалът ще се състои на 30 и 31 август – това е събота и неделя, като в заниманията, които организаторите са подготвили за децата, ще има творчески работилници, спортни активности. Ще има едни много известни герои, тъй като те са реално символите на фестивала – Алмо и Фузи. Това са две скулптори, изработени изцяло от рециклирана хартия. Децата ще могат да се снимат с тях, да се забавляват. Те, със своя дизайн и изработка, ще напомнят за устойчивия мотив на фестивала. Фестивалът ще има и зелена тема отново – рециклиране, обработка на материали и изработка на различни неща с преработени материали. Децата ще могат да научат повече по темата за рециклиране и опазване на средата.



Във втория ден на фестивала ще има пикник край реката и почистваща акция, в която доброволците ще се включат. Ще им раздадем чували и ръкавици, за да почистим терена след събитието, а и покрай самата река. Фестивалът е двудневен. Първият ден е 30 август, събота. Тогава ще е и по-богата програмата. Ще има програма и от сцена, както споменах, и работилници, и спортни тренировки, открити за деца и родители. В програмата на сцена ще има детски театър, музикални изпълнения и за възрастни, не само за деца. Нашата програма е насочена към всички възрасти, с едно намигване, че ние всички сме "деца на реката", не само децата.



Така че сме подготвили програма и за възрастните. А на 31 август е вторият фестивален ден, когато е и екологичната инициатива.



Казахте, че правите този фестивал за втора поредна година. Какъв е интересът и каква е ползата от него? Усеща ли се ползата от това, което правите?



Да, нашата идея всъщност е пловдивчани и живущите в района да приемат реката като свой дом, като своя, да я пазят, да я подържат. Ние смятаме, че чрез подобни събития те се социализират помежду си и се оформя наистина една такава общност. През изминалата година беше доста пълна програмата – тя беше еднодневна тогава. Имаше стотици посетители, които дойдоха, искаха да се включат. Дори много забавно беше, ние вече приключвахме програмата, към 17.00 часа, но хората казваха "Не, защо? Само днес ли ще бъде?".



И много се радваме, че отново ще имаме възможност да случим събитието там. През тази година вече имахме едно събитие на същата локация – беше по повод 1 юни и наистина то беше истински фурор, дори неочаквано за нас. При положение че имаше толкова много събития за 1 юни в града, събитието беше фурор, имаше страшно много деца и родители. Така че надяваме отново всички да ни посетят.



Всичко, което вие правите, има екологична насоченост. Целта е децата да се научат да ценят природата и всичко, което ни заобикаля.



Да, да ценят и да пазят най-вече, защото е важно от малки да ги научим на споделена отговорност към градската среда. Градът е нашият втори дом. Така, както пазим домовете си чисти, се надяваме, че ще пазят съответно и втория си дом – града чист и подреден и ще ценят това, което вече имат. Локацията там реално е облагородена, има си стрийтфитнес, има си детска площадка, има зеленина. Така че всичко зависи от нас, да я пазим и да я поддържаме, а и да се случват такива прекрасни събития. Реално по време на събитието в първия ден, когато е спортната програма, булевардът в този участък ще бъде затворен.



Отново с нашето послание за повече движение, повече активен транспорт, с колело, пеша, а защо не и с ролери, отколкото изборът на автомобила. Нека за всеки първият избор за придвижване да бъде чрез активност.



Ако иска някой да разбере повече подробности, къде да ви открие?



Да, в нашата Фейсбук страница, страницата на Фондация "In/between". Там ще има повече информация за програмата по часове, за самите участници, какви занимания ще предлагат те, както и за музикалната и театралната програма.