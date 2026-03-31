Автор: Васил Динев 08:10 08:10 2109 2109

Апелативният съд в Пловдив e намалил присъдата на Никола Райчев на 20 години затвор. Новината съобщиха в социалните мрежи близки до семейството на жертвата Ангел Здравков.



Припомняме, че на 29 септември 2023 г. Райчев умишлено умъртви 21-годишния Ангел Здравков, като му е нанесъл 2 прободни рани с нож в Пазарджик. През април миналата година Окръжният съд в Пазарджик даде доживотна присъда на убиеца. Присъдата обаче не бе окончателна и подлежеше на обжалване пред Апелативния съд в Пловдив. В последните си думи пред съда тогава Никола заяви, че съжалява и че с действията си не е искал да извърши престъплението.



Ето какво написаха близките на Ангел вчера:



Справедливост няма…



Срам за Апелативния съд в Пловдив и за съдебния състав, разгледал делото по жалбата на Никола Райчев срещу доживотната присъда, наложена от Окръжен съд – Пазарджик.



Две години и шест месеца след жестокото убийство на Ангел Здравков и след шест месеца размисъл, съдиите от Апелативен съд – Пловдив показаха, че човешкият живот на едно младо, погубено момче, за тях няма стойност.



Решението им е пример за това, че дори предумишлено и жестоко убийство може да бъде "облекчено“.



Двадесет години затвор – на толкова оцениха живота на Ангел. Двадесет години за живот, който няма да се върне. Двадесет години за момче, което никога повече няма да прегърне родителите си. Двадесет години за мъка, която няма край.



Болката на едно разбито семейство явно не тежи колкото животът на един убиец. Това решение е срам за съда.



Срам за институция, която би трябвало да защитава невинните, а вместо това облекчава съдбата на човек, признат за виновен в предумишлено убийство.



Срам за съдебната система, която отново поставя правата на извършителя над болката на близките.



Михаела, Недялко и Денислава Здравкови продължават да живеят с доживотна присъда.



Те нямат право на обжалване. Те нямат втори шанс. Те нямат утеха. А човекът, който отне живота на Ангел, получава намалено наказание.



Получава надежда. Получава бъдеще. Получава шанс за свобода. Как да наречем това? Как да повярваме, че има справедливост? Как да приемем, че животът на Ангел е оценен на едва 20 години затвор?



Това решение не е просто разочарование. То е унижение. То е доказателство, че съдебната система не работи за тези, които страдат най-много.



Убийците нямат място на свобода! Доживотната присъда не трябва да се намалява. Остава да разберем дали във Върховния касационен съд има съдии, които ще вземат по-справедливо решение.



Продължаваме да търсим справедливост за Ангел!!!