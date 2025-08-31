ИЗПРАТИ НОВИНА
Благородна акция в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:19
© Фейсбук
“Пловдив на гражданите" е гражданска организация с подчертани цели в областта на екологията. Обещахме, че през септември ще започнем акцията за засаждане на дървета, които са максимално полезни за въздуха и температурните разлики в града. След консултация със специалисти, включително и от ВСИ , окончателно сме убедени, че това са чинарите. Затова обявяваме акцията “Два чинара"! Купи един за твоя вход и един за съседния! 

Ние като организация можем да Ви помогнем и с премахване на старото дърво пред входа ви и засяване на нова фиданка - чинар. Ще вземем разрешение от съответното Районно кметство и ще дойдем да посадим новата фиданка, която препоръчваме да е укрепена с колче през първите си години на развитие, за да разсте коректно.

Бъдете пловдивчани и вземете участие в облагородяването на града ни! Участвайте в акцията “Два чинара", за да променим въздуха в града и да го направим сенчест и прохладен през лятото! Вярваме във вас и очакваме да бъдете активни. "Пловдив на гражданите" обявява и дарителска акция. Два чинара като млади, порастнали фиданки с колчетата струват 100 лева. Ако ни дарите тази сума ще дадем отчет за събраните средства и посадените дървета. Акцията ще е валидна през целия септември и октомври, които са подходящи за засаждането на чинарите. 

Очакваме да се включите!

Банковата сметка за дарения по акцията “Два чинара" към “Пловдив на гражданите" е:

IBAN: BG15UBBS80021076219450 СНЦ “Пловдив на гражданите".







Фиданките не се засяват, а се засаждат. Не знаете какво правите, ама го правите много активно. Явно целта е да вземете дял в дървесината от старите дървета, за чието "премахване" ще помагате, въпреки че може старото дърво да е здраво.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

