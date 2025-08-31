ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Благородна акция в Пловдив
Ние като организация можем да Ви помогнем и с премахване на старото дърво пред входа ви и засяване на нова фиданка - чинар. Ще вземем разрешение от съответното Районно кметство и ще дойдем да посадим новата фиданка, която препоръчваме да е укрепена с колче през първите си години на развитие, за да разсте коректно.
Бъдете пловдивчани и вземете участие в облагородяването на града ни! Участвайте в акцията “Два чинара", за да променим въздуха в града и да го направим сенчест и прохладен през лятото! Вярваме във вас и очакваме да бъдете активни. "Пловдив на гражданите" обявява и дарителска акция. Два чинара като млади, порастнали фиданки с колчетата струват 100 лева. Ако ни дарите тази сума ще дадем отчет за събраните средства и посадените дървета. Акцията ще е валидна през целия септември и октомври, които са подходящи за засаждането на чинарите.
Очакваме да се включите!
Банковата сметка за дарения по акцията “Два чинара" към “Пловдив на гражданите" е:
IBAN: BG15UBBS80021076219450 СНЦ “Пловдив на гражданите".
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 22 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Едно от най-емблематичните места в Пловдив отваря врати
13:43 / 31.08.2025
Пожарът в Цалапица е потушен, въздухът засега е чист
12:06 / 31.08.2025
Пожар на сметището в Цалапица, четири пожарни са на място
11:10 / 31.08.2025
Затварят за движение подхода към Бетонния мост, ще преасфалтират ...
10:19 / 31.08.2025
Авария остави почти цял квартал в Пловдив без вода
10:04 / 31.08.2025
Шофьор: В Пловдив е истински ад! Карат като луди!
09:27 / 31.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Виктория Петрова!
09:17 / 30.08.2025
Много дъжд утре, ето къде
17:27 / 29.08.2025
След 7 г. пауза тя се завръща
08:37 / 30.08.2025
Търсят кола, която е забелязана в района на Пловдив на АМ "Тракия"
19:11 / 29.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS