На опасно пресичане на непозволено място са станали свидетели десетки шофьори преди два дни в Пловдив, предава Plovdiv24.bg.

Кадрите, които бяха разпространени в социалната мрежа Фейсбук, са заснети на най-натоварения булевард в града под тепетата, а именно "Цар Борис Трети Обединител".

На тях се вижда как група от хора изчаква да преминат автомобилите, за да успее да пресече с бебешка количка. Точното място е до кръстовището с малката уличка "Света Петка".

Медията ни не за първи път пише за нарушение точно на това място.