Читател на Plovdiv24.bg ни изпрати видео от опасни маневри и засичане от страна на шофьор при преминаване покрай Сточна гара. Всъщност опитите за отнемане на предимство и преминаване от крайна дясна в крайна лява лента са два, като вторият път е успешен, тъй като нашият чиаттел прави път на автобус на градския трабнспорт. Ето и разказа му:



Здравейте, искам да споделя клип от днес (21 октомври - бел. пред). Карам в средна лента за направо и шофьор от крайна дясна лента (само за десен завой) ме засече, за да може да направи ляв завой.



На момента не усетих удар или контакт, но впоследствие се оказа, че е останала малка следа от боята му върху десния ми калник.



Щетата е дребна и ще падне с полиране, но подобни нагли изпълнения стават ежедневие. Време е да се поставят камери на най-натоварените кръстовища в града и нарушителите да бъдат санкционирани незабавно.



