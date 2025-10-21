ИЗПРАТИ НОВИНА
Безумие на Сточна гара в Пловдив. Читател: Трябват санкции незабавно
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:47
Читател на Plovdiv24.bg ни изпрати видео от опасни маневри и засичане от страна на шофьор при преминаване покрай Сточна гара. Всъщност опитите за отнемане на предимство  и преминаване от крайна дясна в крайна лява лента са два, като вторият път е успешен, тъй като нашият чиаттел прави път на автобус на градския трабнспорт. Ето и разказа му:

Здравейте, искам да споделя клип от днес (21 октомври - бел. пред). Карам в средна лента за направо и шофьор от крайна дясна лента (само за десен завой) ме засече, за да може да направи ляв завой.

На момента не усетих удар или контакт, но впоследствие се оказа, че е останала малка следа от боята му върху десния ми калник.

Щетата е дребна и ще падне с полиране, но подобни нагли изпълнения стават ежедневие. Време е да се поставят камери на най-натоварените кръстовища в града и нарушителите да бъдат санкционирани незабавно.

Ако и вие станете свидетели на нещо, което според вас заслужава да бъде публикувано, можете да ни изпращате сигнали, снимки и видеа на електронната ни поща novini@plovdiv24.bg, на телефон 0886 598 267 или на фейсбук страницата ни Plovdiv24.bg Новини.










