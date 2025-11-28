ЗАРЕЖДАНЕ...
|Безпрецедентна опашка на Главната в Пловдив
Само днес, 28 ноември, зрителите могат да закупят билети за всички представления от афиша на театъра с 50% отстъпка.
За първи път намалението е достъпно не само на касата на театъра, но и онлайн на dtp.bg, което позволява на повече зрители бързо и удобно да се възползват от офертата.
От театъра уточняват, че промоцията важи само за представленията от афиша и не може да се комбинира с други отстъпки или промоции.
