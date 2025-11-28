Безпрецедентна опашка на Главната в Пловдив

© Plovdiv24.bg Започнаха опашките пред Драматичен театър - Пловдив заради голямата промоция на билети за представленията през ноември, декември и януари, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Само днес, 28 ноември, зрителите могат да закупят билети за всички представления от афиша на театъра с 50% отстъпка.



За първи път намалението е достъпно не само на касата на театъра, но и онлайн на dtp.bg, което позволява на повече зрители бързо и удобно да се възползват от офертата.



От театъра уточняват, че промоцията важи само за представленията от афиша и не може да се комбинира с други отстъпки или промоции.