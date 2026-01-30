ИЗПРАТИ НОВИНА
Безплатно обучение в "Западен": Хигиена и безопасност на храните в детските заведения
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:55Коментари (0)251
На 6 февруари 2026 г. от 15:00 ч. в кметството на район "Западен“ на ул. "Вечерница“ № 1А, ще се проведе безплатно обучение на тема "Хигиена и безопасност на храните в детските заведения в контекста на здравния контрол“.

Децата са с по-слабо развита имунна система и са изложени на по-висок риск от хранителни инфекции и неблагоприятни последици при неправилно приготвяне или съхранение на храната. Поради това осигуряването на здравословни и безопасни условия за хранене е от ключово значение за тяхното здраве и развитие и е резултат от ежедневни, отговорни и професионални действия.

Детското здраве е приоритет за район "Западен“, като местната администрация последователно и целенасочено инвестира в повишаване на квалификацията и професионалната подготовка хората, ангажирани пряко с грижата за децата.

Обучението е предназначено за служители в детски ясли и детски градини, медицински сестри и педагози.

Лектор на събитието ще бъде инж. Марина Лазарова-Минчева от Университета по хранителни технологии – Пловдив, която ще представи следните основни теми:

· Значението на безопасността на храните за здравето на децата;

· Основни етапи при работа с храни и потенциални рискове от замърсяване;

· Практически правила за контрол и превенция на хранителни инфекции;

· Актуални нормативни изисквания за хранене в детски ясли и детски градини и други свързани аспекти.

Обучението ще даде възможност за опресняване и надграждане на знанията и уменията на участниците, като е предвидена и дискусия по разглежданите теми.

Събитието се организира от район "Западен“ в партньорство с Университета по хранителни технологии – Пловдив по Националната научна програма "Развитие на научните изследвания и иновациите в областта на българското предучилищно и училищно образование“.







