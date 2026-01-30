ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Безплатно обучение в "Западен": Хигиена и безопасност на храните в детските заведения
Децата са с по-слабо развита имунна система и са изложени на по-висок риск от хранителни инфекции и неблагоприятни последици при неправилно приготвяне или съхранение на храната. Поради това осигуряването на здравословни и безопасни условия за хранене е от ключово значение за тяхното здраве и развитие и е резултат от ежедневни, отговорни и професионални действия.
Детското здраве е приоритет за район "Западен“, като местната администрация последователно и целенасочено инвестира в повишаване на квалификацията и професионалната подготовка хората, ангажирани пряко с грижата за децата.
Обучението е предназначено за служители в детски ясли и детски градини, медицински сестри и педагози.
Лектор на събитието ще бъде инж. Марина Лазарова-Минчева от Университета по хранителни технологии – Пловдив, която ще представи следните основни теми:
· Значението на безопасността на храните за здравето на децата;
· Основни етапи при работа с храни и потенциални рискове от замърсяване;
· Практически правила за контрол и превенция на хранителни инфекции;
· Актуални нормативни изисквания за хранене в детски ясли и детски градини и други свързани аспекти.
Обучението ще даде възможност за опресняване и надграждане на знанията и уменията на участниците, като е предвидена и дискусия по разглежданите теми.
Събитието се организира от район "Западен“ в партньорство с Университета по хранителни технологии – Пловдив по Националната научна програма "Развитие на научните изследвания и иновациите в областта на българското предучилищно и училищно образование“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
"Български пощи": На отделни места има опашки и напрежение
13:49 / 30.01.2026
Грозни сцени в жилище в Пловдив
13:33 / 30.01.2026
Пловдив почете 172 години от рождението на Стефан Стамболов
11:28 / 30.01.2026
Локва с розово-червеникав цвят предизвика почуда у пловдивчани
11:22 / 30.01.2026
Напредва безплатното саниране на блок в "Тракия"
10:42 / 30.01.2026
Пионка на Титюков: Шефката на социалните в Пловдив е в тежки схем...
10:34 / 30.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Събраха се
21:12 / 28.01.2026
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
Пророческите думи на Елизабет II към Джордж и Шарлот
16:16 / 28.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS