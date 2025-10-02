ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Безплатни профилактични прегледи за заболявания на млечната жлеза
Профилактични прегледи ще се извършват днес и на 7 октомври 2025 г. в УМБАЛ "Свети Георги“, за да бъде предоставена възможност на жените да предпазят здравето си и да реагират навреме при промени. Инициативата е част от кампанията "Здраве за всички“ на лечебното заведение, чиято основна цел е насърчаване на профилактиката и ранното откриване на социално-значими заболявания.
През месец октомври – месец, посветен на борбата с рака на гърдата – специалистите от УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив призовават жените да не отлагат профилактичните прегледи и да отделят време за своето здраве. Ранната диагностика е ключът към успешното лечение, а профилактиката остава най-силното оръжие срещу заболяването.
Прегледите са особено важни за жени над 40 години, за пациентки с фамилна обремененост или предишни доброкачествени изменения, както и за всяка жена, която има съмнения или забелязва промяна при самопреглед. По време на кампанията ще се извършват ехографски прегледи – съвременен метод, който дава възможност за ранно и надеждно откриване както на доброкачествени, така и на злокачествени образувания.
Прегледите ще се извършват на 2 октомври и 7 октомври между 14.00 ч. и 16.00 ч. във Втора клиника по хирургия, ехографски кабинет, етаж 11, УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив само след предварително на тел. 0895 78 71 73
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна ...
20:37 / 01.10.2025
Изнервени шофьори се сбиха на оживен булевард в Пловдив
19:23 / 01.10.2025
Персоналът на "УМБАЛ- Пловдив" се събира в подкрепа на д-р Генев
18:42 / 01.10.2025
Шофьорка: Благодаря на анонимния доброжелател!
17:35 / 01.10.2025
В Пловдив раздават джобна преизчислителна таблица от левове в евр...
16:27 / 01.10.2025
Познато лице става зам.-шеф на Окръжна прокуратура Пловдив
15:41 / 01.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
22:57 / 30.09.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Завръща се
21:49 / 30.09.2025
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS