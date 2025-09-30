ИЗПРАТИ НОВИНА
Безплатни профилактични прегледи за заболявания на млечната жлеза
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:25Коментари (0)292
©
Ракът на гърдата остава най-честото онкологично заболяване сред жените и една от водещите причини за смъртност. Въпреки тревожната статистика, експертите подчертават, че при навременно откриване шансовете за успешно лечение са изключително високи.

Профилактични прегледи ще се извършват на 2 октомври и 7 октомври 2025 г. в УМБАЛ "Свети Георги“, за да бъде предоставена възможност на жените да предпазят здравето си и да реагират навреме при промени. Инициативата е част от кампанията "Здраве за всички“ на лечебното заведение, чиято основна цел е насърчаване на профилактиката и ранното откриване на социално-значими заболявания.

През месец октомври – месец, посветен на борбата с рака на гърдата – специалистите от УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив призовават жените да не отлагат профилактичните прегледи и да отделят време за своето здраве. Ранната диагностика е ключът към успешното лечение, а профилактиката остава най-силното оръжие срещу заболяването.

Прегледите са особено важни за жени над 40 години, за пациентки с фамилна обремененост или предишни доброкачествени изменения, както и за всяка жена, която има съмнения или забелязва промяна при самопреглед. По време на кампанията ще се извършват ехографски прегледи – съвременен метод, който дава възможност за ранно и надеждно откриване както на доброкачествени, така и на злокачествени образувания.

Прегледите ще се извършват на 2 октомври и 7 октомври между 14.00 ч. и 16.00 ч. във Втора клиника по хирургия, ехографски кабинет, етаж 11, УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив само след предварително на тел. 0895 78 71 73.







