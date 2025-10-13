ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Безплатни профилактични прегледи за деца в Пловдив
Прегледите ще се провеждат в периода 13–17 октомври и 27–31 октомври 2025 г., всеки делничен ден от 10:30 до 12:00 ч. в сградата на клиниката на бул. "Васил Априлов“ 15А.
Фокусът на кампанията е върху:
проблеми, свързани с храненето на децата;
нарушения във физическото развитие;
консултации за ваксинопрофилактика;
съвети за закаляване.
Тези направления са особено важни в сезона на есенно-зимните инфекции, когато правилното хранене и укрепването на детския организъм са ключови за по-добър имунитет. Навременната профилактика и консултации със специалисти подпомагат родителите в грижата за здравословното развитие на децата и намаляват риска от по-сериозни здравословни проблеми.
Системната профилактика в детска възраст е ключова за изграждането на здраво поколение и устойчива здравна система. Кампанията е част от усилията на УМБАЛ "Свети Георги“ за достъпно и качествено здравеопазване и подкрепа за семействата.
Записването е задължително на телефон 032/602 247 (в делнични дни между 09:00 и 15:00 ч.).
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Студентите по медицина в Пловдив излизат на протест
21:36 / 12.10.2025
Променят ПУП-а на два имота в "Смирненски"
16:52 / 12.10.2025
Търсят нов директор на бившия Спортен диспансер, след като ОбС не...
16:49 / 12.10.2025
Фирми от Казанлък и София се съревновават за пластмасовите контей...
16:43 / 12.10.2025
От сега залагат милиони в бюджета за 2027 г. за едни от най-важни...
16:39 / 12.10.2025
На два адреса в Пловдив и пет села без вода днес
12:20 / 12.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Сашка Васева: Готова съм
09:30 / 12.10.2025
Задаващ се циклон носи нови значителни валежи!
15:24 / 11.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS