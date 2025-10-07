ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Безплатни профилактични прегледи за деца в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:54Коментари (0)409
©
В рамките на инициативата "Здраве за всички“ Клиниката по педиатрия към УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив организира безплатни профилактични и консултативни прегледи за деца.

Прегледите ще се провеждат в периода 13–17 октомври и 27–31 октомври 2025 г., всеки делничен ден от 10:30 до 12:00 ч. в сградата на клиниката на бул. "Васил Априлов“ 15А.

Фокусът на кампанията е върху:

проблеми, свързани с храненето на децата;

нарушения във физическото развитие;

консултации за ваксинопрофилактика;

съвети за закаляване. 

Тези направления са особено важни в сезона на есенно-зимните инфекции, когато правилното хранене и укрепването на детския организъм са ключови за по-добър имунитет. Навременната профилактика и консултации със специалисти подпомагат родителите в грижата за здравословното развитие на децата и намаляват риска от по-сериозни здравословни проблеми.

Системната профилактика в детска възраст е ключова за изграждането на здраво поколение и устойчива здравна система. Кампанията е част от усилията на УМБАЛ "Свети Георги“ за достъпно и качествено здравеопазване и подкрепа за семействата.

Записването е задължително на телефон 032/602 247 (в делнични дни между 09:00 и 15:00 ч.).







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Сигнали за паднали дървета и клони в Пловдив
08:27 / 07.10.2025
Министърът на образованието идва в Пловдив и Асеновград
07:00 / 07.10.2025
В Пловдив представят книга за несправедливо заклеймен голям талан...
06:00 / 07.10.2025
Двама са в болница в Пловдив след катастрофи, не са шофьорите
21:22 / 06.10.2025
Доброволци от Пловдив с бърза реакция в помощ на Елените след нав...
18:25 / 06.10.2025
Извънредно свикаха Областния кризисен щаб в Пловдив
17:13 / 06.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
19:37 / 05.10.2025
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
08:51 / 05.10.2025
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
10:34 / 05.10.2025
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш
15:29 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
16:34 / 05.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Предаване "Цветовете на Пловдив"
Катастрофи в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бури и градушки 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: