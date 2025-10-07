ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Безплатни профилактични прегледи за деца в Пловдив
Прегледите ще се провеждат в периода 13–17 октомври и 27–31 октомври 2025 г., всеки делничен ден от 10:30 до 12:00 ч. в сградата на клиниката на бул. "Васил Априлов“ 15А.
Фокусът на кампанията е върху:
проблеми, свързани с храненето на децата;
нарушения във физическото развитие;
консултации за ваксинопрофилактика;
съвети за закаляване.
Тези направления са особено важни в сезона на есенно-зимните инфекции, когато правилното хранене и укрепването на детския организъм са ключови за по-добър имунитет. Навременната профилактика и консултации със специалисти подпомагат родителите в грижата за здравословното развитие на децата и намаляват риска от по-сериозни здравословни проблеми.
Системната профилактика в детска възраст е ключова за изграждането на здраво поколение и устойчива здравна система. Кампанията е част от усилията на УМБАЛ "Свети Георги“ за достъпно и качествено здравеопазване и подкрепа за семействата.
Записването е задължително на телефон 032/602 247 (в делнични дни между 09:00 и 15:00 ч.).
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Сигнали за паднали дървета и клони в Пловдив
08:27 / 07.10.2025
Министърът на образованието идва в Пловдив и Асеновград
07:00 / 07.10.2025
В Пловдив представят книга за несправедливо заклеймен голям талан...
06:00 / 07.10.2025
Двама са в болница в Пловдив след катастрофи, не са шофьорите
21:22 / 06.10.2025
Доброволци от Пловдив с бърза реакция в помощ на Елените след нав...
18:25 / 06.10.2025
Извънредно свикаха Областния кризисен щаб в Пловдив
17:13 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
16:34 / 05.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS