Безплатни прегледи за акне в УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:25
©
Клиниката по кожни и венерически болести към УМБАЛ "Свети Георги“ в Пловдив организира безплатни прегледи за акне в периода от 1 до 3 октомври. Инициативата е част от кампанията на лечебното заведение "Здраве за всички“, насочена към превенция и навременно диагностициране на социално значими заболявания.

Прегледите са предназначени за юноши и възрастни, които страдат от акне – най-често срещаното незаразно заболяване на кожата. Смята се, че около 80 процента от тийнейджърите развиват симптоми на акне. То може да се прояви и в зряла възраст, като най-често засяга лицето, гърба, гърдите и раменете.

Причините за акне могат да бъдат наследственост, хормонални промени, прием на определени лекарства, начин на живот и други фактори. Макар и да не е опасно за здравето, заболяването може да протече тежко, да бъде болезнено, да оставя белези и да води до емоционален стрес и ниско самочувствие.

Специалистите от клиниката предупреждават, че самолечението и непроверени методи често усложнява състоянието. В рамките на инициативата пациентите ще получат професионална консултация, индивидуална терапевтична схема и хигиенни препоръки от дерматолози в Клиниката.

Прегледите ще се извършват от 1 до 3 октомври в часовия диапазон от 10.00 ч. до 12.00 ч. в Клиниката по кожни и венерически болести на УМБАЛ "Свети Георги“ в Пловдив, бул. "Васил Априлов“ 15А. Консултациите ще се извършват само след предварително записване на телефон 032/602 469.







