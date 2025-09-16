Безплатни прегледи в УМБАЛ "Свети Георги"

© Plovdiv24.bg На 25 септември 2025 г. Клиниката по клинична хематология в УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив ще организира безплатни консултативни прегледи на тема “Диспансерно проследяване при пациенти с доказани лимфоми и множествен миелом“. Инициативата е част от септемврийската кампания на най-голямото лечебно заведение в страната – "Здраве за всички“.



Пациентите ще бъдат консултирани от висококвалифициран екип специалисти; ще получат отговори на важни въпроси, свързани с конкретното заболяване; могат да бъдат насочени за допълнителни изследвания (при необходимост).



Клиниката по клинична хематология е водещо национално звено за диагностика, лечение и проследяване на злокачествени и доброкачествени хематологични заболявания. Тя прилага най-съвременни диагностични и терапевтични методи в тясно сътрудничество с другите структури на лечебното заведение.



Кампанията "Здраве за всички“ цели да осигури по-широк достъп до специализирана медицинска помощ, включително да подпомогне съвременното дипансерно проследяване на пациенти с хематологични заболявания.



Прегледите ще се провеждат на 25 септември в Приемно-консултативния блок на клиниката, разположен в ДКЦ "Св. Георги“ (бул. "Васил Априлов“ 15А) - ет.3, кабинети 37А и 38. Изисква се предварително записване (след 15.09.25), на тел. +359 889 212 877, в работни дни, от 13.00 -15.00 ч.



Пациентите трябва да представят необходимата медицинска документация.