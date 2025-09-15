ЗАРЕЖДАНЕ...
|Безплатни прегледи и съвети за кожата в КОЦ Пловдив
Прегледите ще се провеждат от 23 септември до 24 октомври, всеки понеделник и четвъртък от 11:30 до 13:30 ч., в сградата на КОЦ- Пловдив на бул. Васил Априлов 15А, Диагностично-консултативен блок - Кожни болести. Те включват прецизна диагностика с дерматоскоп, консултация за евентуални рискови промени и съвети за грижа и защита на кожата. Записването става предварително на телефон 0894/494 719.
След летните месеци кожата често е подложена на сериозно натоварване – силните UV-лъчи могат да предизвикат увреждания, които понякога остават скрити за окото. Именно тези промени в бенките и пигментните образувания са сред основните рискови фактори за развитието на онкологични заболявания. Ранното откриване чрез преглед позволява навременна реакция и ефективна защита на здравето.
"Нашата мисия е да насочим вниманието към профилактиката, защото колкото по-рано се открият измененията, толкова по-големи са шансовете за успешна намеса. С безплатните прегледи даваме възможност на повече хора да се уверят в здравето си и да получат професионален съвет“, посочва управителят на КОЦ – Пловдив доц. д-р Тихомир Дерменджиев.
