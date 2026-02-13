Безплатни кардиологични консултации в рамките на "Месец на сърцето" в УМБАЛ "Свети Георги"

© В тази седмица насочваме вниманието и към децата и възрастните, родени със сърдечни малформации -състояния, които изискват ранна диагностика, проследяване и високоспециализирана медицинска грижа. Навременното откриване и съвременното лечение дават шанс за пълноценен живот и по-добра прогноза.



В рамките на "Месец на сърцето“ УМБАЛ "Свети Георги“ обяви инициативата "Слушай сърцето си“.



Под този надслов специалистите от Клиниката по кардиология, както и от Отделенията по инвазивна кардиология и кардиохирургия, обединяват усилия, за да говорят открито и разбираемо за най-честите сърдечно-съдови заболявания - високо кръвно налягане, исхемична болест на сърцето, прединфарктни и инфарктни състояния, сърдечна недостатъчност, клапни заболявания и рисковете, свързани с придружаващи хронични състояния.



Поради големия интерес часовете с предварително записване в Кардиохирургия и Инвазивна кардиология са запълнени.



Желаещите все още могат да се възползват от консултация в Клиниката по кардиохирургия без предварително записване – всеки делничен ден от 8:00 до 8:30 ч.