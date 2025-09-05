ЗАРЕЖДАНЕ...
|Безплатна "синя зона" в Пловдив
От общинското предприятие "Паркиране и репатриране“ напомнят, че съгласно решение на Общинския съвет, работното време на "синя зона“ в Пловдив е от 08:30 до 18:30 часа в дните от понеделник до събота включително, но на българските официални празници престоят не се заплаща.
