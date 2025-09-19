ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Безплатен учебник по конституционно право за студенти от ПУ
Учебникът по конституционно право ще се предоставя безплатно в електронен вариант на студентите от специалностите "Политология“, "Публична администрация“ и "Национална сигурност“, които изучават тази учебна дисциплина. Книгата на хартиен носител ще бъде предоставена на централната и специализираните библиотеки на ПУ "Паисий Хилендарски“, на библиотека "Иван Вазов“, както и на още университетски библиотеки в страната. Като специално приложение към изданието е консолидираната версия Конституцията на Република България.
"Книгата е предназначена не само за студенти, но и за всички, които се интересуват от въпросите на конституционното право на Република България. Тя може да бъде полезна за практикуващи юристи, държавни служители, журналисти и всички граждани, които желаят да разширят познанията си в тази важна област на правото“, убеден е авторът Христо Паунов, който изрази радостта си от ползотворното сътрудничество между факултетите на университета.
Изданието, което е в тираж от 200 бр., става възможно благодарение подкрепата на ФИСН и до голяма степен е финансирано по успешно реализиран проект.
Екип от преподаватели от Юридическия факултет на ПУ подготвя и учебник по Основи на правото, който ще бъде издаден в 2 тома. Част I, "Публично право“, се очаква да излезе от печат още следващия месец.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
В Пловдив арестуваха двама шофьори
17:21 / 19.09.2025
Министерството на отбраната даде зелена светлина за прехвърляне н...
17:01 / 19.09.2025
Жители на "Южен": Страшно е. Най-спокойното място стана бардак
16:50 / 19.09.2025
Търсят кой да проектира най-прашната и кална улица в Пловдив
15:01 / 19.09.2025
Пловдивчанин: Безобразие! Кой следи това да не се случва?
12:59 / 19.09.2025
26 лева за бургер с картофки и сос в центъра на Пловдив
12:21 / 19.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
България вдигна МиГ-29, а Румъния - F-16
19:13 / 17.09.2025
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
08:17 / 17.09.2025
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
Каква е истинската цел на чекмеджето под фурната?
09:35 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS