Безплатен учебник по конституционно право за студенти от ПУ
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:30
©
Възпитаници на няколко специалности от Факултета по икономически и социални науки ще могат да ползват безплатно новия учебник на преподавателя по конституционно право от Юридическия факултет доцент Христо Паунов, предава Plovdiv24.bg.

Учебникът по конституционно право ще се предоставя безплатно в електронен вариант на студентите от специалностите "Политология“, "Публична администрация“ и "Национална сигурност“, които изучават тази учебна дисциплина. Книгата на хартиен носител ще бъде предоставена на централната и специализираните библиотеки на ПУ "Паисий Хилендарски“, на библиотека "Иван Вазов“, както и на още университетски библиотеки в страната. Като специално приложение към изданието е консолидираната версия Конституцията на Република България.

"Книгата е предназначена не само за студенти, но и за всички, които се интересуват от въпросите на конституционното право на Република България. Тя може да бъде полезна за практикуващи юристи, държавни служители, журналисти и всички граждани, които желаят да разширят познанията си в тази важна област на правото“, убеден е авторът Христо Паунов, който изрази радостта си от ползотворното сътрудничество между факултетите на университета.

Изданието, което е в тираж от 200 бр., става възможно благодарение подкрепата на ФИСН и до голяма степен е финансирано по успешно реализиран проект.

Екип от преподаватели от Юридическия факултет на ПУ подготвя и учебник по Основи на правото, който ще бъде издаден в 2 тома. Част I, "Публично право“, се очаква да излезе от печат още следващия месец.







