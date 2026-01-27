© виж галерията Внимание, район "Тракия“! За по-малко от 10 дни са изгорени над 5 контейнера за отпадъци, всичките са от новодоставените, съобщи кметът Георги Гатев:



Моля, бъдете внимателни какво изхвърляте и не допускайте действия, които застрашават общинската собственост и хората. Нека пазим това, което е наше. Благодаря на отговорните граждани!