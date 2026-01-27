ЗАРЕЖДАНЕ...
|Безобразия в "Тракия"
Моля, бъдете внимателни какво изхвърляте и не допускайте действия, които застрашават общинската собственост и хората. Нека пазим това, което е наше. Благодаря на отговорните граждани!
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Numbeo: Пловдив е №1 в България по условия за живот
09:04 / 27.01.2026
Industrial Hub реализира първия модулен индустриален парк за малк...
09:00 / 27.01.2026
Господ пази пияните: МВР Пловдив с първа информация за среднощния...
08:25 / 27.01.2026
Почина Личо Стоунса
08:02 / 27.01.2026
Човекът е оцелял и е откаран в болница
23:03 / 26.01.2026
Грубо нарушение на обществения ред край Пловдив
22:58 / 26.01.2026
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
17:22 / 25.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
17:23 / 25.01.2026
Боби Турбото пристана на Маги Халваджиян
18:57 / 25.01.2026
