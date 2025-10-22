ЗАРЕЖДАНЕ...
|Без жал: Изхвърлиха кученца на боклука
Жената не може да разбере какви са тия хора, които непрекъснато изхвърлят домашни животни. Тя уточни, че първоначално палетата са били 4, сега са само две и се надява добри хора да ги осиновят.
Тя е сигнализирала кмета на селото, на община "Марица", както и общинското предприятие "Зооветеринарен комплекс", но всички вдигат ръце и не се интересуват от проблема, камо ли да ѝ съдействат и да ѝ помогнат.
"Идва зима, става студено, а те са много малки все още да се грижат сами за себе си и да могат да оцелеят".
Нашата читателка сподели и много лоша тенденция, че често вижда как хора с бусове хвърлят торби и чували с кучета и котета отново на сметището. Вижда и такива от "Екоравновесие", които правят същото. Жената търси помощ и се надява някой да се смили над малките и да си намерят нов дом и семейства, които да ги обичат.
Ако проявявате интерес да вземете някое от кученцата, пишете на електронната поща на Plovdiv24.bg - novini@plovdiv24.bg или се обадете на телефон - 0886 59 82 67, за да ви свържем с жената.
