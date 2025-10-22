© Plovdiv24.bg виж галерията Две кученца са изхвърлени на сметището на село Рогош. За това сигнализира читателка на Plovdiv24.bg. Животинките са на около месец и жената ги храни вече няколко дни. Тя обаче не може да ги задържи, тъй като има още 4 други кучета и една котка, които е осиновила, след като също са били изхвърлени на боклука.



Жената не може да разбере какви са тия хора, които непрекъснато изхвърлят домашни животни. Тя уточни, че първоначално палетата са били 4, сега са само две и се надява добри хора да ги осиновят.



Тя е сигнализирала кмета на селото, на община "Марица", както и общинското предприятие "Зооветеринарен комплекс", но всички вдигат ръце и не се интересуват от проблема, камо ли да ѝ съдействат и да ѝ помогнат.



"Идва зима, става студено, а те са много малки все още да се грижат сами за себе си и да могат да оцелеят".



Нашата читателка сподели и много лоша тенденция, че често вижда как хора с бусове хвърлят торби и чували с кучета и котета отново на сметището. Вижда и такива от "Екоравновесие", които правят същото. Жената търси помощ и се надява някой да се смили над малките и да си намерят нов дом и семейства, които да ги обичат.



Ако проявявате интерес да вземете някое от кученцата, пишете на електронната поща на Plovdiv24.bg - novini@plovdiv24.bg или се обадете на телефон - 0886 59 82 67, за да ви свържем с жената.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.