ЗАРЕЖДАНЕ...
БСП регистрира листата си за Пловдив
Представители на социалистите споделиха, че за първи път от много време БСП се явява с почти пълна листа от 22-ма души и с този жест те показват на избирателите си, че левицата е жива.
В предизборната си кампания те основно ще заложат на данъчната реформа, разграждане на модела Борисов - Пеевски и премахването на делегираните бюджети в здравеопазването и образованието, както и желанието за световен мир и преодоляването на военните конфликти чрез дипломация.
От БСП определиха водача на листата си Татяна Дончева като острие в съдебната реформа и преосмислянето на начина, по който ще се избира главен прокурор и Висш съдебен съвет.
Репортер на Plovdiv24.bg попита защо единственият кандидат от БСП, който гласува против предишната коалиция, отсъства от листите. Става дума за Иван Петков. Председателят на БСП Калин Милчев уточни, че това е негов личен избор.
"Националното ръководство счете, че с Дончева може да се засили именно тази позиция, която до момента и пловдивската организация заемаше - антимодела Борисов - Пеевски и отстраняването на олигархичния режим в управлението на държавата. Дончева ще развие в детайли тази позиция и новото желание след конгреса на БСП за преосмисляне на водената политика".
"Чакаме проекта на бившия президент Румен Радев да постави границите и да представи своите лица и на драго сърце може да имаме партньорство в интерес на гражданите на България. Не е затворена вратата между нас и тях независимо от това, че сме конкуренция и се борим за влизане в представящото Народно събрание".
Част от листата на БСП:
1. Татяна Дончева
2. Цветан Коцев
3. Стамен Делинов
4.Николай Маринов
5. Ердуан Файтин
6. Мими Тошева - Мазнева
7. Стоилин Генуров
8. Пламен Назаров
9. Мирослав Владов
