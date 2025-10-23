ЗАРЕЖДАНЕ...
|БСП: Време е Пловдив да спре да продава
След всяко заседание на Общинския съвет виждаме нови и нови предложения за продажби на имоти, които могат да бъдат използвани за обществени нужди. Защо общината не иска да влезе в ролята на добър стопанин? Политиката по продажба носи временни приходи, но отнема от града възможността да мисли и действа стратегически за своето развитие.
Общинските съветници от "БСП за България“ смятаме, че е време Пловдив да спре да продава и да започне да изгражда – да изгради своя собствена жилищна политика, каквато имат редица европейски градове. Във Виена, например, цели квартали са изградени с общински жилища за млади семейства. Така се задържат младите хора, решават се социални и демографски проблеми, а градът печели от стабилни и устойчиви общности.
Пловдив има потенциал да направи същото. Вместо да се освобождава от имоти, общината може да ги превърне в инструмент за социална справедливост и развитие.
Ние от "БСП за България“ ще внесем конкретни предложения и ще настояваме за нов подход – политика на изграждане, а не на разпродажба.
