БСП: Време е Пловдив да спре да продава

© Plovdiv24.bg Какво става с общинската собственост в Пловдив? Това питат общинските съветници от "БСП за България“ – Пловдив в официалната си позиция:



След всяко заседание на Общинския съвет виждаме нови и нови предложения за продажби на имоти, които могат да бъдат използвани за обществени нужди. Защо общината не иска да влезе в ролята на добър стопанин? Политиката по продажба носи временни приходи, но отнема от града възможността да мисли и действа стратегически за своето развитие.



Общинските съветници от "БСП за България“ смятаме, че е време Пловдив да спре да продава и да започне да изгражда – да изгради своя собствена жилищна политика, каквато имат редица европейски градове. Във Виена, например, цели квартали са изградени с общински жилища за млади семейства. Така се задържат младите хора, решават се социални и демографски проблеми, а градът печели от стабилни и устойчиви общности.



Пловдив има потенциал да направи същото. Вместо да се освобождава от имоти, общината може да ги превърне в инструмент за социална справедливост и развитие.



Ние от "БСП за България“ ще внесем конкретни предложения и ще настояваме за нов подход – политика на изграждане, а не на разпродажба.