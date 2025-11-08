БСП - Пловдив поиска отчетност за зала "Колодрума"

© Plovdiv24.bg Групата на общинските съветници от БСП за България отправи питане до кмета Костадин Димитров на града относно зала "Колодрума".



Въпросите са:



1. Какъв е годишният бюджет на залата, управлявана от общинското предприятие, ангажирано с нея?



2. Какви са приходите и разходите на залата за последните две години, по пера:



– разходи за поддръжка и ремонти;



– разходи за персонал (заплати и осигуровки);



– разходи за външни услуги?



3. Как се използва колоездачната писта? Провеждат ли се редовни тренировки или състезания и от кого?



4. Използват ли се търговските площи в залата и ако "да“, на какво основание? Има ли действащи договори за наем?



5. Какви културни, спортни и обществени мероприятия са планирани за провеждане в залата до края на 2025 и за 2026 година?



6. Каква е приходната част от дейността на паркинга, обслужващ зала "Колодрума“, за последните две години?



7. Колко служители са назначени към общинското предприятие, стопанисващо залата?



8. Колко договора за външни услуги са сключени и за какви конкретни дейности се отнасят?



9. Колко колоездачни състезания са проведени на пистата в залата от откриването ѝ до момента? Колко често я ползват велосипедисти?



Питането има за цел ефективната бъдеща работа на "Колодрума". От БСП очакват от Община Пловдив да предприеме стъпки за популяризиране и развитие на колоездачния спорт в града. Общинските съветници от БСП смятат, че Пловдив има уникалната възможност да се превърне в колоездачната столица на България.



В града има производствени мощности за велосипеди, единственият колодрум в България и относително развита мрежа от велоалеи. От БСП биха работили заедно с Общината за сформиране на училищни колоездачни клубове, състезания, а защо не и колоездачна купа "Пловдив".