Азиатска вълна край Пловдив

© Инвестициите в Тракия икономическа зона (ТИЗ) продължават да нарастват, като и през тази година районът успява да привлече редица високотехнологични производства. Това допринася не само за икономическото развитие на региона, но и за модернизирането на образователната система и внедряването на иновации. Към най-големия индустриален проект в Източна Европа все по-активен интерес проявяват и инвеститори от Азия.



Над 19 млн. лева са вложени в новооткрит завод за алуминиеви компоненти за автомобилната индустрия, собственост на китайска компания. В същото време японска фирма вече изгражда предприятие за опаковки, а в ход са и преговори с южнокорейски инвеститор.



"За нас наистина вълната е азиатска. Когато виждаме перспектива в продължение на тези инвестиции, ние сме умерени оптимисти и за следващата година“, коментира пред БНТ Пламен Панчев, изпълнителен директор на "Тракия икономическа зона“.



Паралелно с това голям германски индустриален конгломерат анализира възможностите за изграждане на производство, свързано с аерокосмическата индустрия. Реализацията на подобен проект обаче зависи от наличието на висококвалифицирани кадри.



"Това е битката ни за таланти и това е успехът, който имаме – завръщането на кадри от Западна Европа и САЩ, които са натрупали сериозна квалификация и вече намират реализация в тези високотехнологични производства“, допълва Панчев.



Развитието на зоната включва и мащабни инвестиции в логистична инфраструктура, която да подобри свързаността между компаниите. Българска фирма е вложила 45 млн. лева в изграждането на нов логистичен център край Пловдив.



"Тази година е ключова за нас и за нашия бизнес. Отворихме нова логистична база, която ще подпомага дейността ни през следващите години не само в България, но и в чужбина“, заяви Антон Войнов, търговски директор на компанията.



Според инвеститорите регионът предлага благоприятна бизнес среда. През последните пет години компанията е успяла да удвои оборота си, което допълнително затвърждава позициите на Тракия икономическа зона като водещ индустриален и логистичен хъб в Югоизточна Европа.



