|Автошоу "Скорост и високи токчета" стартира в Пловдив
Събитието ще бъде с благотворителен характер и всички събрани средства ще бъдат предоставени на деца с лицеви аномалии. Дами и няколко господа ще мерят сили зад волана на автомобилите си и ще демонстрират завидни шофьорски умения с прекрасната кауза "Бебета шампиони".
Шоуто ще бъде незабравимо както за участниците, така и за зрителите, които ще се насладят на невероятни демонстрации и атрактивни умения. Официалното откриване започва в 12:00 часа, а преди това състезателите и автомобилите ще преминат административен и технически преглед. Организатори на тази интересна инициатива са Община Пловдив, Спортен клуб по автомобилизъм "Диамо" с подкрепата на партньори и рекламодатели. До момента в офиса на организатора са се регистрирали за участие около 20 екипажа от цялата страна.
"За нас като организатори е изключитлно вълнуващо, защото каузата ни е много лична и децата с лицеви аномалии заслужават нашата подкрепа. Входът за публиката е свободен, а забавата и емоцията са гарантирани. Очакваме едно атрактивно събитие да повдигне настроението и приканвам жителите на град Пловдив и околността да се разходят, за да подкрепят смелите участници. Със сигурност е една чудесна възможност за прекарване на почивния неделен ден и ние като организатори ще се постараем да бъде изпълнено с цвят и прекрасни емоции" - заяви Диана Стоянова, създател и директор на инициативата.
