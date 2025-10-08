© Plovdiv24.bg виж галерията Лек автомобил пламна и изгоря напълно днес вечерта в района на Хирургиите, на улица "Царевец", близо до кръстовището с "Пещерско шосе“.



На място е пристигнал екип от пожарникари, които бързо са успели да овладеят пламъците. По първоначална информация няма пострадали при инцидента.



Причините за възникването на пожара все още не са изяснени.







