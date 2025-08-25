ЗАРЕЖДАНЕ...
|Аварията в кръстовището до Аграрния университет се оказа по-сериозна
Повредата е в спирателен кран на магистрален водопровод. Уредът е на около 50 години и много трудно се прави ремонт, обясни говорителят на ВиК - Пловдив инж. Йордан Чемишев.
Дружеството е планирало подмяната на спирателния кран за вторник. Едновременно с това ще се направи и изолация на съоръжението.
Заради отстраняването на аварията за няколко часа във вторник няма да има вода в доста голям периметър от кръстовището. Засегнати ще са живеещите в посока към "Баумакс" и около спортната зала "Колодрума", както и високите етажи на блоковете зад мол "Пловдив Плаза". В по-новите комплекси няма да има проблем с водоснабдяването, тъй като са включени към друг водопровод.
