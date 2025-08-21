© Plovdiv24.bg виж галерията За голяма ВиК авария научи Plovdiv24.bg. Тя е станала днес в едно от най-оживените кръстовища в Пловдив - това на Аграрния университет. На място има представители на водоразпределителното дружество, както и полиция.



Движението не е изцяло спряно, но преминаването на автомобилите в посока към "Тракия" става единствено през крайната дясна лента. Аварирал е спирателен кран, уточниха от дружеството, посочвайки крайния час за отстраняване на проблема - 21.00 ч.



Припомняме, че миналия ноември буквално на няколко метра от това място имаше друга огромна авария, която остави хиляди жители в района без вода за повее от 24 часа.