|Сериозна авария в Пловдив
Движението не е изцяло спряно, но преминаването на автомобилите в посока към "Тракия" става единствено през крайната дясна лента. Аварирал е спирателен кран, уточниха от дружеството, посочвайки крайния час за отстраняване на проблема - 21.00 ч.
Припомняме, че миналия ноември буквално на няколко метра от това място имаше друга огромна авария, която остави хиляди жители в района без вода за повее от 24 часа.
