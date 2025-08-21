ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Сериозна авария в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:54Коментари (0)1524
© Plovdiv24.bg
виж галерията
За голяма ВиК авария научи Plovdiv24.bg. Тя е станала днес в едно от най-оживените кръстовища в Пловдив - това на Аграрния университет. На място има представители на водоразпределителното дружество, както и полиция.

Движението не е изцяло спряно, но преминаването на автомобилите в посока към "Тракия" става единствено през крайната дясна лента. Аварирал е спирателен кран, уточниха от дружеството, посочвайки крайния час за отстраняване на проблема - 21.00 ч.

Припомняме, че миналия ноември буквално на няколко метра от това място имаше друга огромна авария, която остави хиляди жители в района без вода за повее от 24 часа.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
След разкритията на Plovdiv24.bg БАБХ призна за труповете на живо...
17:36 / 21.08.2025
КЦМ призна за сериозни икономически проблеми
17:08 / 21.08.2025
Жителка на Пловдивска област даде 46 хиляди лева на непознат
16:50 / 21.08.2025
Опасен обходен маршрут край Пловдив
16:02 / 21.08.2025
Пловдив пред екокатастрофа заради трупове на умъртвени животни
13:57 / 21.08.2025
Взрив близо до детска градина в Пловдив
13:14 / 21.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Лора Крумова!
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
09:47 / 19.08.2025
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
12:41 / 19.08.2025
Нешка Робева: Добре си живея на село, не ми липсват големите състезания по художествена гимнастика
Нешка Робева: Добре си живея на село, не ми липсват големите състезания по художествена гимнастика
09:04 / 19.08.2025
Майка: Единствената ми надежда е бабите да се пенсионират, когато детето започне училище
Майка: Единствената ми надежда е бабите да се пенсионират, когато детето започне училище
09:32 / 19.08.2025
Нанасят се без разрешение и не плащат наем, почти никога не се преследват от закона
Нанасят се без разрешение и не плащат наем, почти никога не се преследват от закона
22:14 / 20.08.2025
Експерт: Най-често срещаната грешка, която кандидатите за работа допускат е, че отиват неподготвени за интервюто
Експерт: Най-често срещаната грешка, която кандидатите за работа допускат е, че отиват неподготвени за интервюто
13:48 / 20.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Шарка по животни в Пловдивско
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Матури 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: