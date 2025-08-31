Авария остави почти цял квартал в Пловдив без вода

© Plovdiv24.bg Архив Липса на ел. захранване на хидрофорните уредби оставя почти цял квартал в Пловдив без вода днес, видя Plovdiv24.bg в сайта на ВиК Пловдив.



На сухо ще бъдат жителите на жк."Христо Ботев". За съжаление не е посочен час на отстраняване на аварията.



Без вода ще бъдат и жителите на кв. "Долни Воден" в гр. Асеновград.