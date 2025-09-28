Аварии оставят без вода стотици пловдивчани и не само

© Аварии на водопроводи и спешни действия на екипите на ВиК Пловдив оставят стотици пловдивчани и жители на областта без вода. Според справката в сайта на дружеството засегнатите адреси са:



ул."Тодор Каблешков" №12А, жк Тракия бл.186, район Първомай - с. Драгойново, район Съединение - с. Царимир, район Труд - с. Войводиново.



Нарушеното водоподаване ще е до отстраняване на авариите.