Авариен ВиК ремонт ограничи движението в част от Пловдив
15:09
©
Нарушено е водоснабдяването в квартал "Прослав" заради авариен ремонт на ВиК. Отстраняването на повредата налага ограничаване на движението в част от квартала. До 17:00 ч. се спира  движението по ул. "Битоля“ - в отсечката между улиците  "Космос“ и  "Борис Петров“.

Маршрутите  на  автобусни линии № 6, 15, 24, 66 и 222 от вътрешноградския транспорт се променят както следва:

Посока: Юг – Север

Улица "Елена“, спирка №180 – Прослав 2 – училище, ляв завой по ул. "Елин Пелин“ спирка №486 - "Елена“, спирка №145 – ул "Елин Пелин“ (читалището), обратен завой по ул. "Елин Пелин“, десен завой по ул. "Елена“, десен завой по ул. "Борис Петров“, ляв завой по ул. "Просвета“ и по маршрута определен с общинската транспортна схема. 

В обратна посока маршрутът остава непроменен.







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Статистика: