ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Авариен ВиК ремонт ограничи движението в част от Пловдив
Маршрутите на автобусни линии № 6, 15, 24, 66 и 222 от вътрешноградския транспорт се променят както следва:
Посока: Юг – Север
Улица "Елена“, спирка №180 – Прослав 2 – училище, ляв завой по ул. "Елин Пелин“ спирка №486 - "Елена“, спирка №145 – ул "Елин Пелин“ (читалището), обратен завой по ул. "Елин Пелин“, десен завой по ул. "Елена“, десен завой по ул. "Борис Петров“, ляв завой по ул. "Просвета“ и по маршрута определен с общинската транспортна схема.
В обратна посока маршрутът остава непроменен.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Откриха най-новата атракция в Пловдив
10:35 / 27.09.2025
Световен шампион ще се включи във Велопохода на толерантността в ...
07:30 / 27.09.2025
През почивните дни се очаква временно ограничение на движението в...
07:00 / 27.09.2025
Авариен ремонт на ВиК ограничава движението "Прослав"
20:34 / 26.09.2025
Немски студент е изчезнал в Пловдив
20:17 / 26.09.2025
Абсурд в Пловдив: Циментираха дърво в "Тракия"
22:32 / 26.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Легендарно предаване се завръща
16:35 / 26.09.2025
Празник е, има една забрана за жените
08:05 / 25.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS