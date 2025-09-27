Авариен ВиК ремонт ограничи движението в част от Пловдив

© Нарушено е водоснабдяването в квартал "Прослав" заради авариен ремонт на ВиК. Отстраняването на повредата налага ограничаване на движението в част от квартала. До 17:00 ч. се спира движението по ул. "Битоля“ - в отсечката между улиците "Космос“ и "Борис Петров“.



Маршрутите на автобусни линии № 6, 15, 24, 66 и 222 от вътрешноградския транспорт се променят както следва:



Посока: Юг – Север



Улица "Елена“, спирка №180 – Прослав 2 – училище, ляв завой по ул. "Елин Пелин“ спирка №486 - "Елена“, спирка №145 – ул "Елин Пелин“ (читалището), обратен завой по ул. "Елин Пелин“, десен завой по ул. "Елена“, десен завой по ул. "Борис Петров“, ляв завой по ул. "Просвета“ и по маршрута определен с общинската транспортна схема.



В обратна посока маршрутът остава непроменен.