|Авантата - чиста печалба или как пловдивчани превърнаха зелена площ в огромен паркинг
Самата зала има голям паркинг, изграден за събитията, които се провеждат в нея. Извън календара с мероприятия паркингът може да се използва от живущите в близките огромни сгради и кооперации, които са построени наблизо. Това обаче може да стане срещу заплащане от месечна такса срещу 60 лева. Паркингът разполага със 192 места.
Шофьорите обаче предпочитат да паркират в прах или кал на терена в съседство, но не и да плащат на общината. Имотът се използва, когато в града има гостуващ цирк и разполага шатрите си там. В предишния мандат бяха сложени така наречените джърсита - големи бетонови блокове, които възпрепятстваха паркирането и газенето на зел
При нашата проверка в сравнение с паркинга на Колодрума, на който имаше пет коли, а на незаконния паркинг до него - поне 55. Добре е община Пловдив да вземе по-трайно решение и или да позволи паркирането по регламент и в съответната зона, или да я затвори, така, че да не се паркира безразборно в нея.
