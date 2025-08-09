© Plovdiv24.bg виж галерията Пловдивчани не обичат да плащат за паркиране. В това за пореден път се убеди репортер на Plovdiv24.bg. Става въпрос за терена до многофункционална спортна зала Колодрум на бул. “Менделеев".



Самата зала има голям паркинг, изграден за събитията, които се провеждат в нея. Извън календара с мероприятия паркингът може да се използва от живущите в близките огромни сгради и кооперации, които са построени наблизо. Това обаче може да стане срещу заплащане от месечна такса срещу 60 лева. Паркингът разполага със 192 места.



Шофьорите обаче предпочитат да паркират в прах или кал на терена в съседство, но не и да плащат на общината. Имотът се използва, когато в града има гостуващ цирк и разполага шатрите си там. В предишния мандат бяха сложени така наречените джърсита - големи бетонови блокове, които възпрепятстваха паркирането и газенето на зел © ената площ. Днес те все още се виждат, но въпреки това шофьорите са намерили начини да ги избегнат и да паркират в зелената площ.



При нашата проверка в сравнение с паркинга на Колодрума, на който имаше пет коли, а на незаконния паркинг до него - поне 55. Добре е община Пловдив да вземе по-трайно решение и или да позволи паркирането по регламент и в съответната зона, или да я затвори, така, че да не се паркира безразборно в нея.