ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Авантата - чиста печалба или как пловдивчани превърнаха зелена площ в огромен паркинг
Автор: Екип Plovdiv24.bg 07:55Коментари (0)645
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Пловдивчани не обичат да плащат за паркиране. В това за пореден път се убеди репортер на Plovdiv24.bg. Става въпрос за терена до многофункционална спортна зала Колодрум на бул. “Менделеев". 

Самата зала има голям паркинг, изграден за събитията, които се провеждат в нея. Извън календара с мероприятия паркингът може да се използва от живущите в близките огромни сгради и кооперации, които са построени наблизо. Това обаче може да стане срещу заплащане от месечна такса срещу 60 лева. Паркингът разполага със 192 места.

Шофьорите обаче предпочитат да паркират в прах или кал на терена в съседство, но не и да плащат на общината. Имотът се използва, когато в града има гостуващ цирк и разполага шатрите си там. В предишния мандат бяха сложени така наречените джърсита - големи бетонови блокове, които възпрепятстваха паркирането и газенето на зел
©
ената площ. Днес те все още се виждат, но въпреки това шофьорите са намерили начини да ги избегнат и да паркират в зелената площ.

При нашата проверка в сравнение с паркинга на Колодрума, на който имаше пет коли, а на незаконния паркинг до него - поне 55. Добре е община Пловдив да вземе по-трайно решение и или да позволи паркирането по регламент и в съответната зона, или да я затвори, така, че да не се паркира безразборно в нея.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Разширяват последния дом на пловдивчани
07:47 / 09.08.2025
Дойде ред и на един от най-емблематичните фонтани в Пловдив
07:39 / 09.08.2025
Няколко строителни фирми в надпревара за ремонт на училище в Плов...
06:30 / 09.08.2025
Марио Бакалов остана разочарован от поръчка на цветя в Пловдив, н...
22:41 / 08.08.2025
В пловдивско село олицетворяват еврораят със Салвадор Дали
22:05 / 08.08.2025
За пореден път евакуираха посетителите на мол "Марково тепе"
18:59 / 08.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Собственик на пицария, работила незаконно: България е частна американска фирма и няма право да ми изисква категоризация
Собственик на пицария, работила незаконно: България е частна американска фирма и няма право да ми изисква категоризация
22:09 / 07.08.2025
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
13:17 / 07.08.2025
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
09:07 / 07.08.2025
Вече няма да можем сами да проверяваме чужди имоти, искат промяна в правилника
Вече няма да можем сами да проверяваме чужди имоти, искат промяна в правилника
15:25 / 07.08.2025
НИМХ: Започва труден период
НИМХ: Започва труден период
07:20 / 08.08.2025
На 32 с нова визия
На 32 с нова визия
15:23 / 07.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Цар Симеоновата градина придобива нова визия
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
Модернизират училища в Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: