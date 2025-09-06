ЗАРЕЖДАНЕ...
|Атанас Узунов: Пловдив е град, надживял държави и империи
Уважаеми пловдивчани,
Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай 140-та годишнина от Съединението на България и празника на нашия град Пловдив.
Хилядолетната ни история помни и тежките погроми, и величествените победи. 6 септември 1885 г. е не просто дата в националната памет – той е символ на българското самочувствие, основополагащ акт на държавност, който дръзко надскача догматичните рамки на XIX век.
Преди 140 години нашите предци издигнаха глас и показаха на света, че за българския народ има само един път – пътят на националното обединение, и че са готови да го извървят докрай. Непримиримият дух, съхранен от бурните години на Възраждането, ги събра под знамената на Съединението и предначерта пътя на младата българска държава.
Пловдив беше естествената сцена на тези съдбовни събития - град, надживял държави и империи, град на толерантност, единство и разбирателство. Пловдив винаги е давал сила и вдъхновение – може би затова тук се усеща особен, благотворен дух. Дух, роден от усилията и устрема на неговите граждани, от техния копнеж да видят Отечеството обединено и силно.
Днес наш дълг е да пазим спомена за саможертвата на прадедите си и да предаваме техния завет на бъдещите поколения.
Дълбок поклон пред хилядите знайни и незнайни герои на Съединението!
Честит празник!
Атанас Узунов
Председател на Общински съвет – Пловдив
