© виж галерията Архитектурно осветление озарява вече скалния склон – част от Трихълмието, който се намира под църквата "Света Параскева“. Храмът, който е построен през 1836 г. и е един от най-старите в Пловдив, е пазител на духа на Стария град.



Художественото осветление е монтирано по инициатива на Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай, кмета на Пловдив Костадин Димитров и кмета на район "Централен“ Георги Стаменов.



То е изградено при възстановяването на липсващото от години осветление между Тунела "Юг“ и площад "Йоаким Груев“ зад Понеделник пазара.