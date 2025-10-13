Арестуваха трима нагли ученици в Пловдив

© Google За броени часове криминалисти от Второ РУ разкриха и задържаха автори на грабеж в областния град Пловдив. Оперативните и издирвателни действия стартирали около 22.30 ч. в събота, след като пловдивчанин се оплакал, че в пресечка на ул. "Хан Кардам“ трима непознати му отнели насила портфейл с пари и лични документи.



При разследването по "горещи следи“ служителите влезли по следите на три момчета – 18-годишен и двама непълнолетни. С полицейска заповед те били задържани за едно денонощие, а по случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 198, ал. 1 от Наказателния кодекс.