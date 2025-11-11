ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Арестуваха шофьора, сътворил мутренските сцени на булевард в Пловдив
Деянието се отличава с изключителна дързост. Х.Т. употребил пистолет, като възпроизвел изстрел със стандартен газов патрон, в присъствието на 48-годишен мъж, както и други три лица. Така е създал опасност за живота на присъстващите. Престъплението е квалифицирано по чл. 325 ал.2 вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.
Х.Т. е привлечен като обвиняем и за това, че на 09.11.2025 г. в гр. Пловдив се е заканил с убийство с думи на другиго – на 48-годишния мъж, и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му – престъпление по чл.144 ал. 3 вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.
Обвиняемият Х.Т. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 210
|предишна страница [ 1/35 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Шофьор предизвика катастрофа в Пловдив, извади пистолет и стреля ...
12:24 / 11.11.2025
Трети ден без парно и топла вода в част от Пловдив
11:38 / 11.11.2025
Преобразяват гарата в Скутаре с милиони левове, влаковете ще се д...
12:10 / 11.11.2025
Д-р Хаджиев от КОЦ Пловдив: За съжаление все по-често срещаме слу...
10:58 / 11.11.2025
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден ил...
10:34 / 11.11.2025
"Нощ на театрите" в Пловдив
09:20 / 11.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
22:55 / 09.11.2025
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS