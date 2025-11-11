ИЗПРАТИ НОВИНА
Арестуваха шофьора, сътворил мутренските сцени на булевард в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:48Коментари (0)2532
©
Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем Х.Т., на 69 г., за това, че на 09.11.2025 г. в гр. Пловдив е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото.

Деянието се отличава с изключителна дързост. Х.Т. употребил пистолет, като възпроизвел изстрел със стандартен газов патрон, в присъствието на 48-годишен мъж, както и други три лица. Така е създал опасност за живота на присъстващите. Престъплението е квалифицирано по чл. 325 ал.2 вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.

Х.Т. е привлечен като обвиняем и за това, че на 09.11.2025 г. в гр. Пловдив се е заканил с убийство с думи на другиго – на 48-годишния мъж, и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му – престъпление по чл.144 ал. 3 вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.

Обвиняемият Х.Т. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.


