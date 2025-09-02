Арестуваха пловдивчанин, хвърлил незагасена цигара

© Plovdiv24.bg Мъж е заподозрян за причиняване на пожар вчера в района на Гребната база в Пловдив. На получения към 15.10 часа сигнал за възпламенили се сухи треви и растителност край въжения мост се отзовали няколко противопожарни екипа и полицаи от Второ РУ.



След приключване на гасителните действия е извършен оглед на местопроизшествието. Според придобитите първоначални данни огънят тръгнал от незагасена цигара, хвърлена от 53-годишен мъж.



В рамките на образувано досъдебно производство той е задържан за срок до 24 часа.