ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
В петък от служителите на реда в Раковски бил засечен местен жител да управлява колата си под въздействие на наркотични вещества. В ранните часове на днешния ден друг водач попаднал в ареста на Шесто РУ, след като на бул. "Санкт Петербург“ в Пловдив е заловен под въздействие алкохол над 1,6 промила.
Още петима мъже, седнали зад волана пияни, са били задържани през почивните дени в Първо и Второ районни управления в областния град и в полицейските сгради в Първомай и Стамболийски. Междувременно в Пето РУ бил отведен водач с отнето свидетелство за правоуправление в рамките на административно наказание, а автомобилът му бил с прекратена регистрация заради техническа неизправност.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 87
|предишна страница [ 1/15 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Първият на Балканите музей на ютията отваря врати в Пловдив
10:40 / 18.11.2025
Кметът на Пловдив: След година кино "Космос" ще радва пловдивчани...
09:55 / 18.11.2025
Катастрофа на пътя Варна – Бургас с участието на пловдивска кола
09:40 / 18.11.2025
"Независими за Пловдив": Гражданите имат право да знаят как се ра...
09:18 / 18.11.2025
Дани Каназирева: Завинаги ще си остане феноменът на Пловдив
09:13 / 18.11.2025
Водач реши да си зарежда колата с ток от вкъщи, запуши улица и сл...
08:36 / 18.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS