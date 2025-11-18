ИЗПРАТИ НОВИНА
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:50
© Plovdiv24.bg
Деветима шофьори са били задържани при осъществения пътен контрол през последните няколко денонощия на територията на областната дирекция на МВР Пловидв. Мъжете са на възраст между 40 и 62 години, а на трима от тях са били иззети личните автомобили в рамките на започнатите полицейски производства.

В петък от служителите на реда в Раковски бил засечен местен жител да управлява колата си под въздействие на наркотични вещества. В ранните часове на днешния ден друг водач попаднал в ареста на Шесто РУ, след като на бул. "Санкт Петербург“ в Пловдив е заловен под въздействие алкохол над 1,6 промила.

Още петима мъже, седнали зад волана пияни, са били задържани през почивните дени в Първо и Второ районни управления в областния град и в полицейските сгради в Първомай и Стамболийски. Междувременно в Пето РУ бил отведен водач с отнето свидетелство за правоуправление в рамките на административно наказание, а автомобилът му бил с прекратена регистрация заради техническа неизправност.


