Арест след обаждане от пловдивчанка на 112

За броени минути криминалисти от Трето РУ заловиха извършител на грабеж. Незабавната им реакция последвала в четвъртък вечерта, когато на телефон 112 пловдивчанка съобщила, че на булевард "Дунав" насила бил отнет мобилният й телефон.



След организираните оперативни и заградителни действия в ареста на районното управление бил отведен 58-годишният автор на посегателството. Работата по образуваното досъдебно производство продължава разследващ полицай.